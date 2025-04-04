«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти накануне этого противостояния рассказал, кто из вратарей займет место в стартовом составе. Наставник с высокой вероятностью предоставит шанс третьему голкиперу Франу Гонсалесу из-за травм Андрея Лунина и Тибо Куртуа:

«Фран Гарсия, мы доверяем ему. Его главная проблема – он слишком молодой, но все проходят через этот этап. Рано или поздно наступит его время играть в основном составе. Когда это случится, мы будем очень счастливы за него. Я уверен, что Гарсию ждет успешная и великая карьера. Нам не о чем волноваться», – признался Анчелотти.

Матч «Реал» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Подопечные Анчелотти набрали 63 балла и занимают второе место в турнирной таблице. «Валенсия» имеет в активе 31 очко и разместилась на 15-й позиции.