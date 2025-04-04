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  4. «Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
Испания
04 апреля 2025, 18:22 |
377
0

«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала

Наставник мадридского клуба оценил игру Франа Гарсии

04 апреля 2025, 18:22 |
377
0
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти накануне этого противостояния рассказал, кто из вратарей займет место в стартовом составе. Наставник с высокой вероятностью предоставит шанс третьему голкиперу Франу Гонсалесу из-за травм Андрея Лунина и Тибо Куртуа:

«Фран Гарсия, мы доверяем ему. Его главная проблема – он слишком молодой, но все проходят через этот этап. Рано или поздно наступит его время играть в основном составе. Когда это случится, мы будем очень счастливы за него. Я уверен, что Гарсию ждет успешная и великая карьера. Нам не о чем волноваться», – признался Анчелотти.

Матч «Реал» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Подопечные Анчелотти набрали 63 балла и занимают второе место в турнирной таблице. «Валенсия» имеет в активе 31 очко и разместилась на 15-й позиции.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Карло Анчелотти Андрей Лунин Тибо Куртуа Фран Гарсия
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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