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  4. Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит
Испания
12 мая 2025, 03:48 |
35
0

Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит

Анчелотти может заменить Антонио Конте

12 мая 2025, 03:48 |
35
0
Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может уже этим летом покинуть клуб.

По информации Todo Fichajes, мадридский клуб занимается поисками нового тренера. Среди кандидатов есть нынешний наставник «Наполи» Антонио Конте. Этот вариант является очень привлекательным для президента «королевского клуба» Флорентино Переса. «Реал» ранее рассматривал назначение Антонио Конте, но тогда его приход заблокировал Серхио Рамос.

Контракт Конте действует до лета 2027 года, однако в его контракте есть пункт досрочно расторжения, если поступит предложение от «Реала».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Антонио Конте Наполи
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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