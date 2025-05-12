Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может уже этим летом покинуть клуб.

По информации Todo Fichajes, мадридский клуб занимается поисками нового тренера. Среди кандидатов есть нынешний наставник «Наполи» Антонио Конте. Этот вариант является очень привлекательным для президента «королевского клуба» Флорентино Переса. «Реал» ранее рассматривал назначение Антонио Конте, но тогда его приход заблокировал Серхио Рамос.

Контракт Конте действует до лета 2027 года, однако в его контракте есть пункт досрочно расторжения, если поступит предложение от «Реала».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.