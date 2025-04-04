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Лига наций
04 апреля 2025, 04:01 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:58
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0

ПЯТЕНКО: «Надо быть готовыми к активности сборной Чехии на флангах»

Женская сборная Украины проведет в Чехии матч Лиги наций

04 апреля 2025, 04:01 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:58
40
0
ПЯТЕНКО: «Надо быть готовыми к активности сборной Чехии на флангах»
УАФ. Владимир Пятенко

4 апреля женская сборная Украины проведет очередной матч в Лиге наций – против Чехии в польском городе Польковице.

Главный тренер украинской сборной Владимир Пятенко рассказал, как проходит подготовка к этому важному противостоянию.

– Вечером 27 марта мы отправились на краткосрочный сбор в Польшу. В составе украинской делегации было 18 игроков, выступающих за отечественные клубы. Еще шесть легионерок должны были присоединиться непосредственно в Польковице. Первой прибыла Юлия Христюк из американского клуба «Олд Доминион», а последними – Инна Глущенко из французского «Лилля» и Николь Козлова из шотландского «Глазго Сити».

К сожалению, еще перед отъездом стало известно, что из-за травмы нам не сможет помочь Тамила Химич, которую оперативно заменила Яна Малахова из словенской «Муры». А уже во время подготовки в Польше сборную по семейным обстоятельствам покинула Любовь Шматко. Мы рассчитываем на нее уже в ответном матче 8 апреля.

Что касается самого тренировочного процесса, то все идет по плану. Предыгровая тренировка – 3 апреля на городском стадионе в Польковице. Важно, чтобы обошлось без травм.

– После довольно длительного перерыва в сборную снова была вызвана Юлия Христюк.

– В свое время она была лидером молодежной сборной, поэтому неудивительно, что заслужила вызов в главную команду страны. Помню, что на турнире в Турции она даже отметила свой дебют забитым мячом. Потом Христюк преследовали травмы, и пришлось обходиться без нее. Сейчас у Юлии со здоровьем все в порядке, поэтому она снова с нами, и я надеюсь, что она принесет пользу.

– Чем опасны чешки?

– Они стараются играть в остроатакующем стиле, используя схему 4–3–3. Костяк сборной составляют игроки ведущих местных клубов – «Спарты» и «Славии», но есть и несколько легионерок.

У чешек очень активные фланги, поэтому нужно быть начеку. На острие атаки – физически мощная Андреа Сташкова из турецкого «Галатасарая», которая опасна не только в штрафной, но и умеет взаимодействовать с партнершами.

У нас была возможность тщательно изучить сильные стороны соперниц и их уязвимые места. Теперь главное – чтобы мои подопечные продемонстрировали свои лучшие качества. Тем более, что турнирное положение заставляет украинок играть только на победу.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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