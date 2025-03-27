Женская сборная Украины отправилась в Польшу. Есть кадровое изменение

4 и 8 апреля женская сборная Украины проведет очередные поединки в Лиге наций – с командой Чехии.

Как стало известно Sport.ua, 27 марта украинские футболистки и тренеры отправились на сбор в Польшу.

Наставнику Владимиру Пятенко пришлось оперативно вносить коррективы в состав делегации. Получила повреждение Тамила Химич из «Металлиста 1925», ее заменит Яна Малахова из словенской «Муры».

Всего же в Польшу отправились 18 футболисток, выступающих в Высшей лиге, еще шесть игроков-легионеров присоединятся к ним в конце этой недели. Среди них – Юлия Христюк из американского клуба «Олд Доминиан».

Поединок 3-го тура Лиги наций Украина – Чехия состоится 4 апреля в польском городе Польковице, а 8 апреля – пройдет ответный матч в чешском Усти-над-Лабем. В активе обеих сборных – по две победы в сезоне Лиги наций, эти команды лидируют в группе.