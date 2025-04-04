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Германия
04 апреля 2025, 02:32 | Обновлено 04 апреля 2025, 02:46
23
0

Уже тренируется с командой. В Баварии анонсировали возвращение голкипера

Мануэль Нойер начал работать по индивидуальной программе

04 апреля 2025, 02:32 | Обновлено 04 апреля 2025, 02:46
23
0
Уже тренируется с командой. В Баварии анонсировали возвращение голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер впервые начал тренировки с мячом после травмы икроножной мышцы.

Об этом немецкий клуб сообщил на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что капитан команды уже готов работать над специальными упражнениями для голкиперов, а также начал индивидуальную программу с тренером вратарей Михаэлем Рехнером.

Ранее в «Баварии» прогнозировали, что Нойер вернется к международной паузе, но у игрока случился рецидив.

Немецкий голкипер получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера» (3:0) в начале марта.

В этом сезоне Нойер принял участие в 33 матчах, в 18 из которых сохранил свои ворота «сухими».

Ранее стало известно, что «Бавария» интересуется голкипером английского «Брайтона».

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Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
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