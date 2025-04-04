Уже тренируется с командой. В Баварии анонсировали возвращение голкипера
Мануэль Нойер начал работать по индивидуальной программе
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер впервые начал тренировки с мячом после травмы икроножной мышцы.
Об этом немецкий клуб сообщил на своем официальном сайте.
В сообщении отмечается, что капитан команды уже готов работать над специальными упражнениями для голкиперов, а также начал индивидуальную программу с тренером вратарей Михаэлем Рехнером.
Ранее в «Баварии» прогнозировали, что Нойер вернется к международной паузе, но у игрока случился рецидив.
Немецкий голкипер получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера» (3:0) в начале марта.
В этом сезоне Нойер принял участие в 33 матчах, в 18 из которых сохранил свои ворота «сухими».
Ранее стало известно, что «Бавария» интересуется голкипером английского «Брайтона».
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