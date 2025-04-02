Бавария нашла замену легендарному Нойеру за 70 миллионов евро
Немецкий гранд нацелился на Барта Вербрюггена
Немецкий титулованный клуб «Бавария» нашел замену легендарному голкиперу Мануэлю Нойеру, которому уже 39 лет.
По информации, СМИ «Бавария» положила глаз на вратаря сборной Нидерландов и английского клуба «Брайтон» Барта Вербрюггена. «Брайтон» требует за своего стража ворот немалую сумму – 70 миллионов евро. Мюнхенцы готовы начать переговоры уже в ближайшее время.
В этом сезоне Вербрюгген провел на клубном уровне 31 матч и пропустил 43 гола.
Ранее сообщалось, что 35-летний футболист «Баварии» Томас Мюллер летом покинет клуб.
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