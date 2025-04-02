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  4. Бавария нашла замену легендарному Нойеру за 70 миллионов евро
Германия
02 апреля 2025, 02:33 |
229
0

Бавария нашла замену легендарному Нойеру за 70 миллионов евро

Немецкий гранд нацелился на Барта Вербрюггена

02 апреля 2025, 02:33 |
229
0
Бавария нашла замену легендарному Нойеру за 70 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий титулованный клуб «Бавария» нашел замену легендарному голкиперу Мануэлю Нойеру, которому уже 39 лет.

По информации, СМИ «Бавария» положила глаз на вратаря сборной Нидерландов и английского клуба «Брайтон» Барта Вербрюггена. «Брайтон» требует за своего стража ворот немалую сумму – 70 миллионов евро. Мюнхенцы готовы начать переговоры уже в ближайшее время.

В этом сезоне Вербрюгген провел на клубном уровне 31 матч и пропустил 43 гола.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист «Баварии» Томас Мюллер летом покинет клуб.

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Мануэль Нойер Бавария трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Брайтон Барт Вербрюгген
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
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