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Лига наций
04 апреля 2025, 04:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:13
122
0

Украина – Чехия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 19:00 матч 3-го тура Лиги наций по футболу среди женщин

04 апреля 2025, 04:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:13
122
0
Украина – Чехия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Чехии в польском городе Польковице.

Игра команды Владимира Пятенко состоится в польском городе Польковице на городском стадионе, домашнем для местного клуба «Гурник».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина обыграла команды Албании (2:1) и Хорватии (2:1). Чехия также имеет 6 очков с двумя победами на старте турнира

Выездной для сине-желтых матч 4-го тура против Чехии пройдет 8 апреля в 18:30 в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе, домашнем для клуба «Усти-над-Лабем».

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица группы B4

Украина – Чехия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко Украина - Чехия женская сборная Чехии по футболу Лига наций по футболу среди женщин смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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