4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Чехии в польском городе Польковице.

Игра команды Владимира Пятенко состоится в польском городе Польковице на городском стадионе, домашнем для местного клуба «Гурник».

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На старте турнира Украина обыграла команды Албании (2:1) и Хорватии (2:1). Чехия также имеет 6 очков с двумя победами на старте турнира

Выездной для сине-желтых матч 4-го тура против Чехии пройдет 8 апреля в 18:30 в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе, домашнем для клуба «Усти-над-Лабем».

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица группы B4

Украина – Чехия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция