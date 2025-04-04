Лига наций04 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:08
48
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ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед матчем против Чехии
Сине-желтая команда сыграет 4 и 8 апреля два поединка Лиги наций
04 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:08
48
0
4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Чехии в польском городе Польковице.
Игра команды Владимира Пятенко состоится в польском городе Польковице на городском стадионе, домашнем для местного клуба «Гурник».
Выездной для сине-желтых матч пройдет 8 апреля в 18:30 в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе. Он домашний для клуба «Усти-над-Лабем».
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед матчем против Чехии
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