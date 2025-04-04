4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Чехии в польском городе Польковице.

Игра команды Владимира Пятенко состоится в польском городе Польковице на городском стадионе, домашнем для местного клуба «Гурник».

Выездной для сине-желтых матч пройдет 8 апреля в 18:30 в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе. Он домашний для клуба «Усти-над-Лабем».

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед матчем против Чехии