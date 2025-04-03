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Лига наций
03 апреля 2025, 20:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:55
93
0

Украина (ж) – Чехия (ж). Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка женской Лиги наций

03 апреля 2025, 20:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:55
93
0
Украина (ж) – Чехия (ж). Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 4 марта, состоится поединок группы В4 женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Чехии. Матч пройдет в Польковице (Польша) на стадионе ГКС, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Обе команды одержали по две победы. Украинки обыграли Албанию и Хорватию с одинаковым счетом 2:1. Чешки уверенно разобрались с хорватками (4:0) и албанками (5:1).

Владимир Пятенко, главный тренер женской сборной Украины:

«Была возможность хорошо изучить сильные стороны соперниц, их уязвимые места. Теперь главное, чтобы мои подопечные показали свои лучшие качества. Тем более что турнирное положение заставляет украинок играть на победу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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