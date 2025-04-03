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Испания
03 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:58
826
0

Реал отказался от одного из лучших игроков. Ему нашли замену

Вирджил ван Дейк не станет игроком испанского гранда

03 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:58
826
0
Реал отказался от одного из лучших игроков. Ему нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не станет игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника, руководство во главе с Флорентино Пересом не намерено подписывать 33-летнего футболиста, контракт которого с английским граном истекает уже этим летом, из-за его возраста. В Мадриде нацелены на трансферы молодых защитников, коим является Дин Хейсен.

Именно его хотят подписать вместо бесплатного ван Дейка. В контракте Дина прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Реал получил предложение по нападающему.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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