Реал отказался от одного из лучших игроков. Ему нашли замену
Вирджил ван Дейк не станет игроком испанского гранда
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не станет игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.
По информации источника, руководство во главе с Флорентино Пересом не намерено подписывать 33-летнего футболиста, контракт которого с английским граном истекает уже этим летом, из-за его возраста. В Мадриде нацелены на трансферы молодых защитников, коим является Дин Хейсен.
Именно его хотят подписать вместо бесплатного ван Дейка. В контракте Дина прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Реал получил предложение по нападающему.
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