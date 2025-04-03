Реал отказался от одного из лучших игроков. Ему нашли замену

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не станет игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника, руководство во главе с Флорентино Пересом не намерено подписывать 33-летнего футболиста, контракт которого с английским граном истекает уже этим летом, из-за его возраста. В Мадриде нацелены на трансферы молодых защитников, коим является Дин Хейсен.

Именно его хотят подписать вместо бесплатного ван Дейка. В контракте Дина прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Реал получил предложение по нападающему.