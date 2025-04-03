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Испания
03 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:24
989
0

Реал получил предложение по нападающему. Известен ответ испанского клуба

Эндрик привлекает внимание лондонского «Челси»

03 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:24
989
0
Реал получил предложение по нападающему. Известен ответ испанского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 18-летний футболист рассматривается «синими» как основной нападающий на следующий сезон, и они предлагали за него до 70 миллионов евро, но испанский гранд отказался продавать бразильца, ибо верит в его развитие. В тоже время, Эндрик недоволен количеством своего игрового времени.

В текущем сезоне Эндрик провел 29 матчей на клубном уровне и забил 7 голов.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы.

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Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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