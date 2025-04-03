Реал получил предложение по нападающему. Известен ответ испанского клуба

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 18-летний футболист рассматривается «синими» как основной нападающий на следующий сезон, и они предлагали за него до 70 миллионов евро, но испанский гранд отказался продавать бразильца, ибо верит в его развитие. В тоже время, Эндрик недоволен количеством своего игрового времени.

В текущем сезоне Эндрик провел 29 матчей на клубном уровне и забил 7 голов.

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