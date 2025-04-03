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  4. Президент Реймса выбрал транспорт, которым поедет на финал Кубка Франции
Франция
03 апреля 2025, 18:26 |
274
0

Президент Реймса выбрал транспорт, которым поедет на финал Кубка Франции

Жан-Пьер Каййо планирует преодолеть 166 километров на велосипеде

03 апреля 2025, 18:26 |
274
0
Президент Реймса выбрал транспорт, которым поедет на финал Кубка Франции
Stade de Reims

63-летний президент французского «Реймса» Жан-Пьер Каййо бросил сам себе вызов и решил на финальную игру кубка приехать на велосипеде.

Об этом он сказал изданию France Bleu.

Финальная игра состоится 24 мая на «Стад де Франс».

Жан-Пьер Каййо готов преодолеть дистанцию в 166 километров на велосипеде.

Также президент клуба предлагает присоединиться к такой акции и болельщикам, чтобы организовать символический велопробег к стадиону в Париже.

«Реймс» в своей истории дважды выигрывал Кубок Франции (1950, 1958). В последний раз играл в финале в 1977 году, но уступил «Сент-Этьену» со счетом 1:2.

В финале соперником «Реймса» будет ПСЖ.

Накануне «Реймс» переиграл в полуфинале представителя 4-го дивизиона Франции.

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Кубок Франции по футболу Реймс - ПСЖ Реймс ПСЖ
Александр Сильченко Источник: France Bleu
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