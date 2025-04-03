Сдержал Салаха. Стала известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля

В среду, 2 апреля, было проведено Мерсисайдское дерби в рамках 30 тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» на своем легендарном стадионе «Энфилд» принимал извечного соперника «Эверетон». С первых минут в стартовом составе гостей вышел защитник Виталий Миколенко.

Удивить болельщиков «ирискам» не удалось, поскольку «Ливерпуль» в четвертый раз подряд дома обыграл «Эвертон» – 1:0.

После финального свистка статистический сайт WhoScored опубликовал оценки футболистов. Лучшим игроком матча был признан вингер хозяев Луиса Диаса, оформивший результативную передачу. Колумбийский спортсмен получил от портала 8,6 балла.

Автор забитого мяча, Диогу Жота, получил всего 7.4 балла – на оценку повлияла желтая карточка, которую получил форвард.

Украинский защитник Виталий Миколенко по мнению портала проявил себя наилучшим образом в команде. Общая оценка Виталия – 7.0.

Оценки матча «Ливерпуль» – «Эвертон» от WhoScored