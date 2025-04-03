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Англия
03 апреля 2025, 12:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:27
1029
0

Сдержал Салаха. Стала известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля

«Эвертон» уступил «Ливерпулю» в 30-м туре АПЛ

03 апреля 2025, 12:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:27
1029
0
Сдержал Салаха. Стала известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 2 апреля, было проведено Мерсисайдское дерби в рамках 30 тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» на своем легендарном стадионе «Энфилд» принимал извечного соперника «Эверетон». С первых минут в стартовом составе гостей вышел защитник Виталий Миколенко.

Удивить болельщиков «ирискам» не удалось, поскольку «Ливерпуль» в четвертый раз подряд дома обыграл «Эвертон» – 1:0.

После финального свистка статистический сайт WhoScored опубликовал оценки футболистов. Лучшим игроком матча был признан вингер хозяев Луиса Диаса, оформивший результативную передачу. Колумбийский спортсмен получил от портала 8,6 балла.

Автор забитого мяча, Диогу Жота, получил всего 7.4 балла – на оценку повлияла желтая карточка, которую получил форвард.

Украинский защитник Виталий Миколенко по мнению портала проявил себя наилучшим образом в команде. Общая оценка Виталия – 7.0.

Оценки матча «Ливерпуль» – «Эвертон» от WhoScored

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон WhoScored Диогу Жота Луис Диас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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