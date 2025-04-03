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Англия
03 апреля 2025, 11:39 | Обновлено 03 апреля 2025, 12:06
552
0

«Миколенко – криптонит Салаха». Реакция фанов на мерсисайдское дерби

Мохамед Салах не смог забить «Эвертону»

03 апреля 2025, 11:39 | Обновлено 03 апреля 2025, 12:06
552
0
«Миколенко – криптонит Салаха». Реакция фанов на мерсисайдское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 57-й минуте забил португалец Диогу Жота, ему ассистировал Луис Диас. Мохамед Салах ушел с поля без забитого мяча. Ему на левом фланге обороны успешно противостоял защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.

Украинец за матч выиграл у соперников 4 из 5 дуэлей на поле и 2 из 3 единоборств в воздухе. Миколенко совершил один перехват и сделал 4 подката. Один удар «Ливерпуля» защитник заблокировал. По выставленным статистическими порталами баллами Миколенко стал вторым в «Эвертоне». Больше получил только центральный защитник, капитан «Эвертона» Джеймс Тарковски.

Nono Nunezzio: Итак, почему они позволили Эвертону выгнать нас ногами и выбить с поля? Какой подарок! Миколенко должен быть в ММА со своими двойными рычагами на Жоте и Салахе. А Жота получил желтую!?!

Jay: Мы выиграли, но так злы на судью. Никакой красной карточки для Тарковски. Бето должен был получить вторую желтую. Пикфорд выбивает Нуньеса, но Нуньес получает желтую. Миколенко фолит на Салахе и Жоте, но ничего не получает. В лучшем случае – некомпетентность. В худшем – коррупция.

Embo1878: Не болельщик, но Миколенко провел приличную игру, Салах был неплох. Я считаю, что Эвертон хорошо справился в обороне.

ITalkEverton: Миколенко закрыл его.

Extensive Ball Knowledge: Миколенко настолько хорош против Салаха, потому что никто из них не знает, что он собирается делать дальше.

G_mble: Миколенко – криптонит Салаха, очень забавный момент.

Sigurgeir Ari Sigurgeirsson: У Миколенко все хорошо. Держал Салаха в кармане. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь.

Callum: Почему Миколенко не может постоянно играть так, как он играет против Салаха? Он всегда у него в кармане.

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Мохамед Салах Ливерпуль - Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль Эвертон реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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