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  4. Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче с двумя пропущенными голами
Португалия
03 апреля 2025, 12:01 |
238
0

Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче с двумя пропущенными голами

«Бенфика» со счетом 3:2 одолела «Фаренсе» и сравнялась с лидером чемпионата

03 апреля 2025, 12:01 |
238
0
Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче с двумя пропущенными голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

2 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Фаренсе». Хозяева одолели соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе лиссабонского клуба вышел голкипер Анатолий Трубин. Главный тренер Бруну Лаже прокомментировал выступление украинца:

«Главное, что мы одержали победу. В конце матча Трубин заработал предупреждение, потому что тянул время. Но нужно понимать, что он просто проанализировал хронометраж игры и принял такое решение, потому что был уверен, что делает правильно. Все команды совершают такие нарушения, это нормально.

Мы решили, что будем играть более прямолинейно и в этой ситуации очень важную работу выполнял Трубин, который делал дальние передачи. Мне нравится, что мы можем менять рисунок игры в зависимости от результата. Тренерский штаб обсуждал с голкипером все эти аспекты. Я доволен всеми игроками, они отлично справились на протяжении 90 минут», – подытожил Лаже.

«Бенфика» набрала 65 баллов и сравнялась со «Спортингом», который возглавляет турнирную таблицу. 6 апреля подопечные Бруну Лаже сыграют на выезде против «Порту».

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Бруну Лаже Фаренсе
Николай Титюк Источник: A Bola
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