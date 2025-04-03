Успешный дебют. Моргун высказался о первом матче в составе Динамо

Украинский вратарь Валентин Моргун, дебютировавший в составе киевского «Динамо» против львовского «Руха» в 1/4 финала Кубка Украины, рассказал о своем первом матче в составе основной команды «бело-синих».

Молодой голкипер сохранил ворота сухими, благодаря чему помог «Динамо» одолеть соперника и пройти дальше – 1:0.

– Мы одержали победу, но на этот момент выполнили нашу задачу – прошли дальше, теперь будем ждать следующего соперника и готовиться к нему. Конечно, мы не забываем и о наших задачах в чемпионате Украины.

– Чувствовали ли мандраж перед выходом на поле в своем первом матче?

– Конечно, чувствовалась ответственность, которая вылилась в несколько моих непонятных решений, а также в технический брак. Но вообще я готовил себя к такому напряженному матчу. Мы понимали, что играем в Кубке и все решится в одной игре. Цена ошибки была очень высока.

– В конце матча вы совершили несколько сейвов, которые стали спасительными для команды, чувствуете ли после этого уверенность?

– Отбивать мячи приятно, но это моя работа. Если бы мы не забили, мои сейвы не помогли – играли бы дальше экстратаймы или дело дошло бы до послематчевых пенальти. Поэтому мне затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы забили, победили – спасибо Александру Пихаленко и всем ребятам. Сегодня была трудная игра, был бой. Кроме того, состояние поля тоже нам несколько мешало.