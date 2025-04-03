Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Руха нашел позитив у вылета из Кубка Украины от Динамо
Кубок Украины
03 апреля 2025, 11:25 |
341
0

Капитан Руха нашел позитив у вылета из Кубка Украины от Динамо

Юрий Климчук прокомментировал поражение в матче против киевского клуба

03 апреля 2025, 11:25 |
341
0
Капитан Руха нашел позитив у вылета из Кубка Украины от Динамо
ФК Рух. Юрий Климчук

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины:

«Если честно, то трудно объяснить, почему команда не забивает в последних матчах. Мы создаем стопроцентные моменты, но нам просто не везет и мяч не идет в ворота. Нам точно надо продолжать работать над реализацией. Но также следует отметить и голкипера «Динамо», который провел очень качественный матч и не дал нам забить гол.

Кубковый матч «Рух» сыграл лучше, чем поединок в чемпионате. Пропущенный гол в конце первого тайма был необязательным. Но и после него мы имели возможности сравнять счет и в целом показали неплохую игру.

Очень приятно, когда на стадионе есть много болельщиков. Это придает игрокам сил и энергии, хочется играть еще лучше. Поддержка зрителей заставляла нас бежать вперед. Я благодарен фанам за поддержку и хочу поблагодарить воинов ВСУ, ведь они защищают нас от врага и именно благодаря нашим защитникам футболисты могут играть, а зрители – смотреть футбол.

В четверг команда восстановится после кубковой игры, после чего начнет готовиться к матчу с «Колосом» в чемпионате. Следует качественно изучить сильные и слабые стороны соперника, тем более сейчас у них новый тренер – вернулся Руслан Костышин. Нам надо забыть предыдущие неудачи и попытаться получить положительный результат».

По теме:
Роман ДИДИК: «Нам нужно забить хотя бы 1 гол»
Александр НАЗАРЕНКО: «В полуфинале Кубка хотим играть дома»
Успешный дебют. Моргун высказался о первом матче в составе Динамо
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Юрий Климчук
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Футбол | 02 апреля 2025, 20:59 0
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира

Три команды УПЛ и один представитель Первой лиги

Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»
Футбол | 03 апреля 2025, 07:27 3
Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»
Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»

Защитник «Динамо» высказался о матче против «Руха»

ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Футбол | 03.04.2025, 07:50
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче с двумя пропущенными голами
Футбол | 03.04.2025, 12:01
Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче с двумя пропущенными голами
Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче с двумя пропущенными голами
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Футбол | 02.04.2025, 18:08
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29
Бокс
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
01.04.2025, 12:14 7
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 12
Футбол
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем