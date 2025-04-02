Полузащитник Шахтера: «Александрия – действительно сложный оппонент»

Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Кевин поделился эмоциями после матча 1/4 финала Кубка Украины против «Александрии». В матче полузащитник отличился забитым мячом, благодаря чему принес «горнякам» победу со счетом 1:0.

– Безумный, длинный и насыщенный матч с «Александрией» в Кубке Украины завершен, и, собственно, твой гол выводит команду в полуфинал. Какие эмоции были в тот момент, когда убивал, и какие сейчас у тебя ощущения?

– Действительно, как вы заметили, длительный поединок, очень сложное противостояние – нам сегодня пришлось встретиться с действительно сложным оппонентом. Самое важное, что мы сумели забить тот же мяч и одержать важную победу, из чего я очень рад, а также счастлив быть автором гола. Теперь впереди остались игры Кубка и матчи чемпионата, и будем делать все возможное, чтобы выиграть как можно больше трофеев.

– Чувствовалась ли усталость во время дополнительного времени?

– Да, я предыдущий матч также провел от звонка до звонка, и это, конечно, повлияло: когда бегаешь 120 минут, это не остается незамеченным. Но очень важно было поговорить с Мистером именно в перерыве между основным временем и дополнительным – он действительно дал эмоциональный заряд, который помог нам собраться и довести дело до конца.

– Давайте вспомним момент с забитым тобой голом, ведь ты действительно самостоятельно прекрасно разобрался в том эпизоде.

– Дело было так: Суда разыграл штрафной, я получил передачу от него, хорошо развернулся внутри штрафной и очень красиво пробил в девятку.

– Насколько важным будет для команды второй раз подряд получить трофей в Кубке Украины?

– Это всегда важно. Такая команда, как «Шахтер», не может покидать пустую графу добытых трофеев в течение сезона, и мы всегда боремся за самые высокие места, включая Кубок. Поэтому это действительно важная победа, а мы будем делать все возможное, чтобы завершить этот путь с трофеем в Кубке Украины.