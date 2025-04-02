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Кубок Украины
02 апреля 2025, 21:45 |
215
0

Шахтер продлил беспроигрышную кубковую серию против Александрии

Команды в Кубке Украины встречались шесть раз

02 апреля 2025, 21:45 |
215
0
Шахтер продлил беспроигрышную кубковую серию против Александрии
ФК Шахтер

В четвертьфинальном матче Кубка Украины донецкий «Шахтер» победил «Александрию» в дополнительное время со счетом 1:0. Таким образом, «горняки» продлили свою беспроигрышную серию против клуба из Александрии в турнире, одержав победы во всех пяти встречах.

Впервые команды встретились в 2000 году. Тогда в профессиональном футболе выступал клуб «Полиграфтехника» из Александрии. Дончане одержали уверенную победу со счетом 0:3.

В сезоне 2015/16 команды встречались на полуфинальной стадии. Тогда на этом этапе играли два матча. В первой игре «александрийцы» сыграли в единственную ничью между командами - 1:1, но на выезде уступили 0:2.

Результаты противостояния

2000 год, 1/16 финала – «Полиграфтехника» – «Шахтер» 0:3

2008 год, 1/4 финала – «Александрия» – «Шахтер» 1:2

2016 год, 1/2 финала – «Шахтер» – «Александрия» 2:0, 1:1

2016 год, 1/8 финала – «Шахтер» – «Александрия» 2:1

2025 год, 1/4 финала – «Александрия» – «Шахтер» 0:1

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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