Шахтер продлил беспроигрышную кубковую серию против Александрии
Команды в Кубке Украины встречались шесть раз
В четвертьфинальном матче Кубка Украины донецкий «Шахтер» победил «Александрию» в дополнительное время со счетом 1:0. Таким образом, «горняки» продлили свою беспроигрышную серию против клуба из Александрии в турнире, одержав победы во всех пяти встречах.
Впервые команды встретились в 2000 году. Тогда в профессиональном футболе выступал клуб «Полиграфтехника» из Александрии. Дончане одержали уверенную победу со счетом 0:3.
В сезоне 2015/16 команды встречались на полуфинальной стадии. Тогда на этом этапе играли два матча. В первой игре «александрийцы» сыграли в единственную ничью между командами - 1:1, но на выезде уступили 0:2.
Результаты противостояния
2000 год, 1/16 финала – «Полиграфтехника» – «Шахтер» 0:3
2008 год, 1/4 финала – «Александрия» – «Шахтер» 1:2
2016 год, 1/2 финала – «Шахтер» – «Александрия» 2:0, 1:1
2016 год, 1/8 финала – «Шахтер» – «Александрия» 2:1
2025 год, 1/4 финала – «Александрия» – «Шахтер» 0:1
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