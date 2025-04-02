Лучше Мбаппе и Холанда. Яремчук демонстрирует безумную результативность

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук демонстрирует безумную результативность в 2025 году.

По данным Tranfermarkt, с января 29-летний форвард провел на поле в составе своего клуба 491 минуту. За это время он отличился 7 голами и 2 ассистами. То есть на одно результативное действие украинец тратит 54,56 минуты.

По этому показателю Яремчук опережает многих топ-игроков. Так, Роберт Левандовски («Барселона») на одно результативное действие в 2025 году тратит 80,63 минуты, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 81,21, Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90,94, Килиан Мбаппе («Реал») – 92,15.

По этому показателю украинец уступает только Усману Дембеле из ПСЖ. Француз забивает или отдает ассист каждые 49,96 минуты.