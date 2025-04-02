Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше Мбаппе и Холанда. Яремчук демонстрирует безумную результативность
Греция
02 апреля 2025, 04:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 05:23
154
0

Лучше Мбаппе и Холанда. Яремчук демонстрирует безумную результативность

Украинский форвард Олимпиакоса набрал фантастическую форму

02 апреля 2025, 04:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 05:23
154
0
Лучше Мбаппе и Холанда. Яремчук демонстрирует безумную результативность
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук демонстрирует безумную результативность в 2025 году.

По данным Tranfermarkt, с января 29-летний форвард провел на поле в составе своего клуба 491 минуту. За это время он отличился 7 голами и 2 ассистами. То есть на одно результативное действие украинец тратит 54,56 минуты.

По этому показателю Яремчук опережает многих топ-игроков. Так, Роберт Левандовски («Барселона») на одно результативное действие в 2025 году тратит 80,63 минуты, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 81,21, Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90,94, Килиан Мбаппе («Реал») – 92,15.

По этому показателю украинец уступает только Усману Дембеле из ПСЖ. Француз забивает или отдает ассист каждые 49,96 минуты.

По теме:
ВИДЕО. Надаль посетил матч Реала в Кубке. Реакция легенды на гол Рюдигера
У Мбаппе был офсайд. Реакция лидера и тренера Сосьедада после игры с Реалом
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пропускать четыре гола – это нехорошо»
Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд статистика Роберт Левандовски Мохамед Салах Усман Дембеле Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Реал Мадрид ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Футбол | 01 апреля 2025, 07:48 29
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть

Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20

Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Футбол | 01 апреля 2025, 12:13 8
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб

«Трабзонспор» недоволен выступлениями Даниила Сикана

Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Футбол | 02.04.2025, 01:11
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб
Футбол | 02.04.2025, 04:12
Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб
Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
01.04.2025, 08:22 2
Бокс
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 6
Футбол
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
31.03.2025, 00:22 1
Бокс
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
31.03.2025, 00:41 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 6
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем