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Испания
12 апреля 2025, 01:57 |
25
0

Барселона отказалась от суперзвезды из-за проблем с деньгами

Мохамед Салах не сможет перейти в каталонский клуб

12 апреля 2025, 01:57 |
25
0
Барселона отказалась от суперзвезды из-за проблем с деньгами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах был предложен «Барселоне».

Египтянина долгое время связывали с переходом в «Барселону», однако каталонцы исключили этот трансфер. Основной причиной стало то, что руководство «Барселоны» после детального анализа решило, что из-за финансовых ограничений не смогут потянуть контракт Салаха.

В итоге египетский вингер принял решение продлить контракт с «Ливерпулем» до 2027 года.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Салах близок к переходу в «ПСЖ».

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Мохамед Салах Ливерпуль Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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