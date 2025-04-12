Барселона отказалась от суперзвезды из-за проблем с деньгами
Мохамед Салах не сможет перейти в каталонский клуб
Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах был предложен «Барселоне».
Египтянина долгое время связывали с переходом в «Барселону», однако каталонцы исключили этот трансфер. Основной причиной стало то, что руководство «Барселоны» после детального анализа решило, что из-за финансовых ограничений не смогут потянуть контракт Салаха.
В итоге египетский вингер принял решение продлить контракт с «Ливерпулем» до 2027 года.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Салах близок к переходу в «ПСЖ».
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