Бартулович прокомментировал готовность команды к игре с Колосом

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал подготовку команды к матчу 22-го тура УПЛ, в котором луганский клуб будет принимать «Колос» из Ковалевки.

«Мы провели товарищескую игру с «Оболонью». Хорошо, что смогли победить. Дали всем игрокам возможность сыграть – и это положительный момент.

Все упорно работали в течение недели. Все, над чем мы работали на тренировках, удалось реализовать в спарринге. Ребята показали хорошую, а главное – результативную игру. Могли забить больше, чем два мяча.

Также дали шанс молодым игрокам проявить себя. Уже присматриваемся, кто может помочь команде в будущем.

Теперь готовимся к матчу с «Колосом». Это важный поединок для нас. Надо выходить на поле и демонстрировать свою игру», – отметил Бартулович.

Ранее стало известно, что «Заря» обыграла «Оболонь» в товарищеском матче.