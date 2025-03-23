Бартулович прокомментировал готовность команды к игре с Колосом
«Заря» сыграла товарищескую игру с «Оболонью»
Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал подготовку команды к матчу 22-го тура УПЛ, в котором луганский клуб будет принимать «Колос» из Ковалевки.
«Мы провели товарищескую игру с «Оболонью». Хорошо, что смогли победить. Дали всем игрокам возможность сыграть – и это положительный момент.
Все упорно работали в течение недели. Все, над чем мы работали на тренировках, удалось реализовать в спарринге. Ребята показали хорошую, а главное – результативную игру. Могли забить больше, чем два мяча.
Также дали шанс молодым игрокам проявить себя. Уже присматриваемся, кто может помочь команде в будущем.
Теперь готовимся к матчу с «Колосом». Это важный поединок для нас. Надо выходить на поле и демонстрировать свою игру», – отметил Бартулович.
Ранее стало известно, что «Заря» обыграла «Оболонь» в товарищеском матче.
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