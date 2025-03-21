19 марта товарищеский матч в Тернополе провели аматорские команды Днестр Залещики и Галич Збараж (2:1).

Курьезный эпизод произошел перед началом спарринга. Комментатор матча, не зная, что он уже в эфире, захейтил родную команду:

«Дорогие болельщики. Сегодня позорный клуб Днестр Залещики проведет очередной контрольный поединок. Абсолютно все предыдущие матчи они проиграли, и этот тоже, скорее всего, проиграют».

Потом в эфире были слышны удивление и смех, когда комментатор понял, что он все эти слова высказал прямо в эфир: «Есть звук? Трансляция уже идет? Это я в трансляцию такое говорю?»

Прогноз комментатора не сбылся, и Днестр Залещики в спарринге одержал победу над командой Галич Збараж со счетом 2:1.

ВИДЕО. Курьез в Тернополе. Комментатор случайно захейтил родной клуб