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21 марта 2025, 23:23 | Обновлено 21 марта 2025, 23:35
451
0

ВИДЕО. Курьез в Тернополе. Комментатор случайно захейтил родной клуб

Курьез произошел перед игрой команд Днестр Залещики и Галич Збараж

21 марта 2025, 23:23 | Обновлено 21 марта 2025, 23:35
451
0
ВИДЕО. Курьез в Тернополе. Комментатор случайно захейтил родной клуб
ФК Днестр Залещики

19 марта товарищеский матч в Тернополе провели аматорские команды Днестр Залещики и Галич Збараж (2:1).

Курьезный эпизод произошел перед началом спарринга. Комментатор матча, не зная, что он уже в эфире, захейтил родную команду:

«Дорогие болельщики. Сегодня позорный клуб Днестр Залещики проведет очередной контрольный поединок. Абсолютно все предыдущие матчи они проиграли, и этот тоже, скорее всего, проиграют».

Потом в эфире были слышны удивление и смех, когда комментатор понял, что он все эти слова высказал прямо в эфир: «Есть звук? Трансляция уже идет? Это я в трансляцию такое говорю?»

Прогноз комментатора не сбылся, и Днестр Залещики в спарринге одержал победу над командой Галич Збараж со счетом 2:1.

ВИДЕО. Курьез в Тернополе. Комментатор случайно захейтил родной клуб

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Днестр Залещики аматорский футбол курьезы видео комментаторы Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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