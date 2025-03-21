ВИДЕО. Курьез в Тернополе. Комментатор случайно захейтил родной клуб
Курьез произошел перед игрой команд Днестр Залещики и Галич Збараж
19 марта товарищеский матч в Тернополе провели аматорские команды Днестр Залещики и Галич Збараж (2:1).
Курьезный эпизод произошел перед началом спарринга. Комментатор матча, не зная, что он уже в эфире, захейтил родную команду:
«Дорогие болельщики. Сегодня позорный клуб Днестр Залещики проведет очередной контрольный поединок. Абсолютно все предыдущие матчи они проиграли, и этот тоже, скорее всего, проиграют».
Потом в эфире были слышны удивление и смех, когда комментатор понял, что он все эти слова высказал прямо в эфир: «Есть звук? Трансляция уже идет? Это я в трансляцию такое говорю?»
Прогноз комментатора не сбылся, и Днестр Залещики в спарринге одержал победу над командой Галич Збараж со счетом 2:1.
ВИДЕО. Курьез в Тернополе. Комментатор случайно захейтил родной клуб
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа
Нет времени довызвать других футболистов