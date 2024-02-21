ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
20 февраля ФСК «Мариуполь» обыграл ФК «Подолье» 3:0, но поединок запомнился не этим
20 февраля ФСК «Мариуполь» обыграл ФК «Подолье» со счетом 3:0 в товарищеском матче.
Дублем отметился Ярослав Мнишенко (62, 65), еще один гол на счету М. Зубкова (76).
Однако поединок запомнился не разгромом от мариупольцев. На 30-й минуте поединка комментатор встречи принял телефонный вызов и продолжил разговаривать.
Его подстраховал другой комментатор, однако разговор первого все равно был слышен.
ФСК «Мариуполь» и ФК «Подолье» выступают в сезоне 2023/24 в Первой лиге Украины. Мариупольцы после возобновления чемпионата продолжать играть в Чемпионской группе, а команда из Хмельницкого – в группе Понижения.
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 февраля в 22:00 по Киеву
Валерий Василенко – о смене на тренерском мостике «Марселя»