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  4. ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Украина. Первая лига
21 февраля 2024, 22:35 |
1955
4

ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов

20 февраля ФСК «Мариуполь» обыграл ФК «Подолье» 3:0, но поединок запомнился не этим

21 февраля 2024, 22:35 |
1955
4
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Screenshot

20 февраля ФСК «Мариуполь» обыграл ФК «Подолье» со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Дублем отметился Ярослав Мнишенко (62, 65), еще один гол на счету М. Зубкова (76).

Однако поединок запомнился не разгромом от мариупольцев. На 30-й минуте поединка комментатор встречи принял телефонный вызов и продолжил разговаривать.

Его подстраховал другой комментатор, однако разговор первого все равно был слышен.

ФСК «Мариуполь» и ФК «Подолье» выступают в сезоне 2023/24 в Первой лиге Украины. Мариупольцы после возобновления чемпионата продолжать играть в Чемпионской группе, а команда из Хмельницкого – в группе Понижения.

ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов

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ФСК Мариуполь Ярослав Мнишенко Подолье Хмельницкий видео товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины комментаторы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Lulinnha
Золотий мікрофон цьому чуваку 
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+2
Boodya 1209
Хочу щоб такий рівень коментування був на УПЛ тв, не нижче!!😂
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0
ZANREGENT1993
Циганик и Вацко отдыхают)
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0
Serhii P.
Ах-ха-ха, я під столом )
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0
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