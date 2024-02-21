20 февраля ФСК «Мариуполь» обыграл ФК «Подолье» со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Дублем отметился Ярослав Мнишенко (62, 65), еще один гол на счету М. Зубкова (76).

Однако поединок запомнился не разгромом от мариупольцев. На 30-й минуте поединка комментатор встречи принял телефонный вызов и продолжил разговаривать.

Его подстраховал другой комментатор, однако разговор первого все равно был слышен.

ФСК «Мариуполь» и ФК «Подолье» выступают в сезоне 2023/24 в Первой лиге Украины. Мариупольцы после возобновления чемпионата продолжать играть в Чемпионской группе, а команда из Хмельницкого – в группе Понижения.

ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов