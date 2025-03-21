21 марта в матче 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки сошлись сборные Перу и Боливии. Хозяева победили со счетом 3:1.

В первом тайме футболисты Перу отправили в ворота соперника два мяча – голами отметились Поло и Паоло Герреро. Во второй половине встречи гости сумели вернуть интригу. На 58-й минуте пенальти реализовал Мигелито, которым интересуется киевское «Динамо». В конце поединка хозяева установили окончательный счет – 3:1.

Победа позволила Перу покинуть последнее место и подняться на девятую позицию (10 баллов). Перу имеет в активе 13 зачетных пунктов и занимает седьмую строчку.

Квалификация ЧМ-2026, 13-й тур. 21 марта

Перу – Боливия – 3:1

Голы: Поло, 37, Паоло Герреро, 45, Флорес, 82 – Мигелито, 58 (пен)

Видеообзор матча: