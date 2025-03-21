Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перу – Боливия – 3:1. Мигелито забил, но гости проиграли. Видео голов
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Перу
21.03.2025 03:30 – FT 3 : 1
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 марта 2025, 15:03 |
49
0

Перу – Боливия – 3:1. Мигелито забил, но гости проиграли. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026

21 марта 2025, 15:03 |
49
0
Перу – Боливия – 3:1. Мигелито забил, но гости проиграли. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

21 марта в матче 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки сошлись сборные Перу и Боливии. Хозяева победили со счетом 3:1.

В первом тайме футболисты Перу отправили в ворота соперника два мяча – голами отметились Поло и Паоло Герреро. Во второй половине встречи гости сумели вернуть интригу. На 58-й минуте пенальти реализовал Мигелито, которым интересуется киевское «Динамо». В конце поединка хозяева установили окончательный счет – 3:1.

Победа позволила Перу покинуть последнее место и подняться на девятую позицию (10 баллов). Перу имеет в активе 13 зачетных пунктов и занимает седьмую строчку.

Квалификация ЧМ-2026, 13-й тур. 21 марта

Перу – Боливия – 3:1

Голы: Поло, 37, Паоло Герреро, 45, Флорес, 82 – Мигелито, 58 (пен)

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Эдисон Флорес (Перу).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Miguel Terceros (Боливия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Герреро (Перу).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Энди Поло (Перу).
По теме:
Парагвай – Чили – 1:0. Гости упали на последнее место. Видео голов и обзор
Бразилия – Колумбия – 2:1. Как забил Винисиус на 90+9-й минуте? Видео голов
Австрия – Сербия – 1:1. Гости спаслись во втором тайме. Видео голов
ЧМ-2026 по футболу сборная Перу по футболу сборная Боливии по футболу Мигелито (Мигель Терсерос) видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ
Футбол | 21 марта 2025, 14:28 0
Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ
Застой Шапаренко, что с Судаковым? Обновлены цены на игроков УПЛ

Transfermarkt пересмотрел стоимость звезд украинского футбола

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Футбол | 21 марта 2025, 11:42 12
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал Александра Зинченко

Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Футбол | 21.03.2025, 08:04
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21.03.2025, 04:34
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Футбол | 20.03.2025, 23:40
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 4
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 8
Бокс
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 4
Футбол
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем