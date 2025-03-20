Лига наций20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:18
78
0
Турция – Венгрия – 3:1. Успех для лунных звезд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги наций
20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:18
78
0
В четверг, 20 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Турции и Венгрии.
Встреча проходила на РАМС Парк в Стамбуле.
Хозяева добыли уверенную победу со счетом 3:1.
Ответный матч пройдет в 23 марта в Будапеште.
Лига наций. Матчи на вылет
Турция – Венгрия – 3:1
Голы: Кёкчю, 9, Актюркглу, 69, Кахвечи, 73 – Шефер, 25
Видеообзор матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Андраш Шефер (Венгрия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2025, 07:55 1
Аргентинец отметил Пепа Гвардиолу
Футбол | 20 марта 2025, 17:46 19
Хавбек «Шахтера» оценивался на предмет подписания руководством «Порту»
Футбол | 20.03.2025, 03:50
Футбол | 20.03.2025, 20:31
Футбол | 20.03.2025, 22:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.03.2025, 09:34 2
18.03.2025, 16:23 27
19.03.2025, 12:46 2
19.03.2025, 08:03 6
18.03.2025, 16:11
19.03.2025, 18:57 15
19.03.2025, 12:29 3
20.03.2025, 09:38 1