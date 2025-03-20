Турция – Венгрия – 3:1. Успех для лунных звезд. Видео голов и обзор матча

В четверг, 20 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Турции и Венгрии.

Встреча проходила на РАМС Парк в Стамбуле.

Хозяева добыли уверенную победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет в 23 марта в Будапеште.

Лига наций. Матчи на вылет

Турция – Венгрия – 3:1

Голы: Кёкчю, 9, Актюркглу, 69, Кахвечи, 73 – Шефер, 25

Видеообзор матча: