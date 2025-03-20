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Лига наций УЕФА. Лига B
Турция
20.03.2025 19:00 – FT 3 : 1
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:18
78
0

Турция – Венгрия – 3:1. Успех для лунных звезд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги наций

20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:18
78
0
Турция – Венгрия – 3:1. Успех для лунных звезд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Турции

В четверг, 20 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Турции и Венгрии.

Встреча проходила на РАМС Парк в Стамбуле.

Хозяева добыли уверенную победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет в 23 марта в Будапеште.

Лига наций. Матчи на вылет

Турция – Венгрия – 3:1

Голы: Кёкчю, 9, Актюркглу, 69, Кахвечи, 73 – Шефер, 25

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Андраш Шефер (Венгрия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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