Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига B
Турция
20.03.2025 19:00 - : -
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 марта 2025, 04:29 |
40
0

Турция – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 20 марта в 19:00 по Киеву

20 марта 2025, 04:29 |
40
0
Турция – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта на «Рамс Парк» пройдет первый матч стыка за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Турции встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Команда осенью 2023-го года в очередной раз сменила наставника. И именно Винченцо Монтелла наконец-то обеспечил прорыв для нее. Итальянец начал с того, что вывел своих новых подопечных на Евро, причем досрочно. На самом турнире в Германии эта сборная стала одним из открытий. Она смогла добыть там три победы, в группе с грузинами и чехами, а также в 1/8 финала против Австрии. Получилось открыть счет и с голландцами, но те смогли во втором тайме переломить ход поединка и выиграть его.

Нестабильность сборной проявилась, причем сказалась негативно, в Лиге Наций. Она дважды свела вничью поединки с Уэльсом и выиграла дважды у Исландии и дома с Черногорией. Но в шестом туре вдруг на выезде проиграла последней, и в итоге закончили только вторыми, ниже валлийцев. Теперь подняться в дивизион А можно будет только через стыковые поединки.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Венгрия

Сборная в последнее время вышла на неплохой уровень. Что подтвердила выходом на уже очередной кряду Евро. Но уже в Германии снова не получилось выйти из группы. Там сначала проиграли 1:3 швейцарцам и 0:2 немцам. Так что даже вырванная голом на десятой добавленной минуте, в последней контратаке, победа над Шотландией так ничего и не дала - уехали домой.

В Лиге Наций подопечные Марко Росси показали себя достаточно ожидаемо. Они взяли четыре очка с аутсайдером квартета, Боснией. Но при этом с грандами, Германией и Нидерландами, ограничились результативными ничьими дома при разгромных поражениях на выезде - закономерное третье место.

Статистика личных встреч

В последних пяти очных поединках турки взяли только одну ничью. Венгры выиграли все остальные поединки, в том числе все три последних.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что туркам пора взять победу над этим соперником. Согласимся, что у подопечных Монтеллы это получится (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Турция
20 марта 2025 -
19:00
Венгрия
Победа Турции 1.78 Сделать ставку
По теме:
Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Италия – Германия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
сборная Турции по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 20 марта 2025, 01:54 1
Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?
Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?

Наибольшее признание досталось Андресу Иньесте

Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Футбол | 19 марта 2025, 12:29 0
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе

Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»

Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 19.03.2025, 18:20
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Австрия – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 20.03.2025, 04:42
Австрия – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Австрия – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Футбол | 19.03.2025, 22:40
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
18.03.2025, 12:26
Футбол
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
18.03.2025, 23:19 3
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
ВИДЕО. Усику присудили ученую степень. В сети возмущены таким решением
ВИДЕО. Усику присудили ученую степень. В сети возмущены таким решением
18.03.2025, 15:23 25
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 3
Бокс
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 6
Футбол
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
18.03.2025, 19:35 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем