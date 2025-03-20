20 марта на «Рамс Парк» пройдет первый матч стыка за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Турции встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Команда осенью 2023-го года в очередной раз сменила наставника. И именно Винченцо Монтелла наконец-то обеспечил прорыв для нее. Итальянец начал с того, что вывел своих новых подопечных на Евро, причем досрочно. На самом турнире в Германии эта сборная стала одним из открытий. Она смогла добыть там три победы, в группе с грузинами и чехами, а также в 1/8 финала против Австрии. Получилось открыть счет и с голландцами, но те смогли во втором тайме переломить ход поединка и выиграть его.

Нестабильность сборной проявилась, причем сказалась негативно, в Лиге Наций. Она дважды свела вничью поединки с Уэльсом и выиграла дважды у Исландии и дома с Черногорией. Но в шестом туре вдруг на выезде проиграла последней, и в итоге закончили только вторыми, ниже валлийцев. Теперь подняться в дивизион А можно будет только через стыковые поединки.

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Венгрия

Сборная в последнее время вышла на неплохой уровень. Что подтвердила выходом на уже очередной кряду Евро. Но уже в Германии снова не получилось выйти из группы. Там сначала проиграли 1:3 швейцарцам и 0:2 немцам. Так что даже вырванная голом на десятой добавленной минуте, в последней контратаке, победа над Шотландией так ничего и не дала - уехали домой.

В Лиге Наций подопечные Марко Росси показали себя достаточно ожидаемо. Они взяли четыре очка с аутсайдером квартета, Боснией. Но при этом с грандами, Германией и Нидерландами, ограничились результативными ничьими дома при разгромных поражениях на выезде - закономерное третье место.

Статистика личных встреч

В последних пяти очных поединках турки взяли только одну ничью. Венгры выиграли все остальные поединки, в том числе все три последних.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что туркам пора взять победу над этим соперником. Согласимся, что у подопечных Монтеллы это получится (коэффициент - 1,78).