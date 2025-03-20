Дожали в концовке. Турция дома одолела Венгрию в матче Лиги наций

В четверг, 20 марта, состоялся первый матч Лиги наций между сборными Турции и Венгрии.

Встреча проходила на РАМС Парк в Стамбуле.

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Первая половина матча началась с быстрого гола хозяев поля. В середине тайма венгры сравняли счет и при 1:1 на табло РАМС Парк команды ушли на перерыв.

Вторая половина встречи стала провалом для гостей: два пропущенных гола на 69-й и 73-й минутах создали очень уж комфортное преимущество для турков перед ответным матчем.

Победитель пары окажется в дивизионе А, проигравший обнаружит себя в дивизионе B.

Ответный матч пройдет в 23 марта в Будапеште.

Лига наций. Матчи на вылет

Турция – Венгрия – 3:1

Голы: Кёкчю, 9, Актюркглу, 69, Кахвечи, 73 – Шефер, 25

Фото матча: