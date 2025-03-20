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  4. Дожали в концовке. Турция дома одолела Венгрию в матче Лиги наций
Лига наций
20 марта 2025, 20:57 |
141
1

Дожали в концовке. Турция дома одолела Венгрию в матче Лиги наций

В родных стенах турки создали комфортное преимущество перед гостевым матчем

20 марта 2025, 20:57 |
141
1
Дожали в концовке. Турция дома одолела Венгрию в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Турции

В четверг, 20 марта, состоялся первый матч Лиги наций между сборными Турции и Венгрии.

Встреча проходила на РАМС Парк в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая половина матча началась с быстрого гола хозяев поля. В середине тайма венгры сравняли счет и при 1:1 на табло РАМС Парк команды ушли на перерыв.

Вторая половина встречи стала провалом для гостей: два пропущенных гола на 69-й и 73-й минутах создали очень уж комфортное преимущество для турков перед ответным матчем.

Победитель пары окажется в дивизионе А, проигравший обнаружит себя в дивизионе B.

Ответный матч пройдет в 23 марта в Будапеште.

Лига наций. Матчи на вылет

Турция – Венгрия – 3:1

Голы: Кёкчю, 9, Актюркглу, 69, Кахвечи, 73 – Шефер, 25

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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ivankondrat96
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