Дожали в концовке. Турция дома одолела Венгрию в матче Лиги наций
В родных стенах турки создали комфортное преимущество перед гостевым матчем
В четверг, 20 марта, состоялся первый матч Лиги наций между сборными Турции и Венгрии.
Встреча проходила на РАМС Парк в Стамбуле.
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Первая половина матча началась с быстрого гола хозяев поля. В середине тайма венгры сравняли счет и при 1:1 на табло РАМС Парк команды ушли на перерыв.
Вторая половина встречи стала провалом для гостей: два пропущенных гола на 69-й и 73-й минутах создали очень уж комфортное преимущество для турков перед ответным матчем.
Победитель пары окажется в дивизионе А, проигравший обнаружит себя в дивизионе B.
Ответный матч пройдет в 23 марта в Будапеште.
Лига наций. Матчи на вылет
Турция – Венгрия – 3:1
Голы: Кёкчю, 9, Актюркглу, 69, Кахвечи, 73 – Шефер, 25
Фото матча:
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