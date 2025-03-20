Тренер: «У Ламина Ямала будут тяжелые времена. Ему придется...»

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о 17-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«У Ямала есть потенциал стать великим игроком. Нашей сборной очень повезло, что он есть у нас. Ему сейчас всего 17 лет, его развитие продолжается. У него очень длинный путь впереди. У Ямала будут тяжелые времена, ему придется пройти через это все, а мы в этом поможем», – сказал Луис де ла Фуэнте.

В этом сезоне на клубном уровне Ямал провел 38 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов.

Ранее Ямал рассказал о перспективах «Барселоны» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.