Звезда Барселоны: «Мы – главный фаворит на победу в Лиге чемпионов»

Вингер Барселоны Ламин Ямал уверен, что после вылета Ливерпуля от ПСЖ главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стала каталонская команда.

«Барселона теперь фаворит Лиги чемпионов. Когда завершился основной этап, то я сказал, что фаворитом является Ливерпуль, однако они вылетели и теперь мы стали главными претендентами».

«Мы никого не боимся. Реал? Матчи с ними очень привлекательные для всех. Думаю, для нас поражения от них самые болезненные. И наоборот», – сказал Ямал.

В четвертьфинале команда сыграет против Боруссии Дортмунд.