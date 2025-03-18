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  4. Звезда Барселоны: «Мы – главный фаворит на победу в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
18 марта 2025, 20:33 | Обновлено 18 марта 2025, 20:34
668
1

Звезда Барселоны: «Мы – главный фаворит на победу в Лиге чемпионов»

Ямал считает, что теперь фаворитом стала каталонская команда

18 марта 2025, 20:33 | Обновлено 18 марта 2025, 20:34
668
1
Звезда Барселоны: «Мы – главный фаворит на победу в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер Барселоны Ламин Ямал уверен, что после вылета Ливерпуля от ПСЖ главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стала каталонская команда.

«Барселона теперь фаворит Лиги чемпионов. Когда завершился основной этап, то я сказал, что фаворитом является Ливерпуль, однако они вылетели и теперь мы стали главными претендентами».

«Мы никого не боимся. Реал? Матчи с ними очень привлекательные для всех. Думаю, для нас поражения от них самые болезненные. И наоборот», – сказал Ямал.

В четвертьфинале команда сыграет против Боруссии Дортмунд.

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Ламин Ямал Барселона Ливерпуль Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
До пиз...шся, що вилитиш десь у півфіналі.
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