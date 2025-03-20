«Лишняя реклама ему не помешает». Сергей Нагорняк – о Яремчуке

Известный украинский эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал потерю Добвика и шанс для Яремчука.

– Артем Довбик не сыграет, а значит, выйдет на поле Яремчук. То, что Роман играл в Бельгии, ему на руку будет?

– Роман играл в чемпионате Бельгии. Может, в матче с Бельгией таки мотивация будет для него. И для Яремчука это будет лишняя реклама.

Все-таки он имеет проблемы с игровой практикой в «Олимпиакосе». Хотя стоит отметить, что в матче Лиги Европы с «Буде-Глимтом» он забил два мяча.

Сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по Киеву.

Ранее стало известно, что Артем Добик не сможет сыграть из-за вирусной инфекции.