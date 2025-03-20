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  4. «Лишняя реклама ему не помешает». Сергей Нагорняк – о Яремчуке
Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2025, 20:15 |
177
1

«Лишняя реклама ему не помешает». Сергей Нагорняк – о Яремчуке

По мнению эксперта Роману нужно стабильно играть в клубе

20 марта 2025, 20:15 |
177
1
«Лишняя реклама ему не помешает». Сергей Нагорняк – о Яремчуке
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал потерю Добвика и шанс для Яремчука.

– Артем Довбик не сыграет, а значит, выйдет на поле Яремчук. То, что Роман играл в Бельгии, ему на руку будет?

– Роман играл в чемпионате Бельгии. Может, в матче с Бельгией таки мотивация будет для него. И для Яремчука это будет лишняя реклама.

Все-таки он имеет проблемы с игровой практикой в «Олимпиакосе». Хотя стоит отметить, что в матче Лиги Европы с «Буде-Глимтом» он забил два мяча.

Сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 марта в 21:45 по Киеву.

Ранее стало известно, что Артем Добик не сможет сыграть из-за вирусной инфекции.

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инсайд сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Роман Яремчук Сергей Нагорняк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Burevestnik
йпрст...
яка б.... реклама? 
в цьому сезоні в чемпі Греції жодного забитого...
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