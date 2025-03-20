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  4. НАГОРНЯК: «Цены Transfermarkt? Мудрик может дорожать, Зинченко – вряд ли»
Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2025, 19:25 |
166
0

НАГОРНЯК: «Цены Transfermarkt? Мудрик может дорожать, Зинченко – вряд ли»

Специалист проанализировал стоимость украинских футболистов

20 марта 2025, 19:25 |
166
0
НАГОРНЯК: «Цены Transfermarkt? Мудрик может дорожать, Зинченко – вряд ли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о противостоянии сборной Украины с Бельгией в Лиге наций, а также дал комментарий касательно обновленных цен Transfermarkt на украинских футболистов из чемпионата Англии.

– Сергей, Николаевич, какие у вас ожидания от поединка Украина – Бельгия, который состоится в Мурсии?

– Исходя из того, что я прочитал в прессе, понятно, что фаворитом является Бельгия. Все об этом говорят. По одной простой причине – у них собраны хорошие футболисты. У нас тоже ребята неплохие. Но тот же наш голеадор Довбик не сыграет в этом поединке. Мудрик по всем известной причине тоже не сможет команде помочь. Проблемы с составом? Но мы надеемся на то, что это всего лишь две игры. А в двух матчах бывает все. Но Бельгия – это самых худший соперник из тех, которые могли попасться.

– Артем Довбик не сыграет, а значит выйдет на поле Яремчук. То, что Роман играл в Бельгии, ему на руку будет?

– Роман играл в чемпионате Бельгии. Может, в матче с Бельгией все-таки мотивация будет для него. И также для Яремчука это будет лишняя реклама. Все-таки он имеет проблемы с игровой практикой в «Олимпиакосе». Хотя стоит отметить, что в матче Лиги Евопы с «Буде-Глимтом» он забил два мяча.

– Может зацепиться сборная Украины за позитивный исход?

– Да, все возможно. Будет два поединка. Но стоит отметить, что Куртуа – это очень сильный вратарь. Тот же Де Брюйне, наверное, будет играть. Лукаку тоже в составе. Мастерство у него есть, играет за вторую команду Италии «Наполи». Веселая будет игра! И наши проверят на что мы сегодня способны на данный момент.

– Transfermarkt накануне поединков сборных обновил цены на футболистов АПЛ. Украинский защитник Илья Забарный подорожал на 2 миллиона и сейчас стоит 40 миллионов евро.

– Вообще супер. У Забарного прогресс идет только вперед. Дай Бог ему еще долго играть. И на лет 10 в сборной у нас эта позиция закрыта.

– В будущем Илья еще может дорожать?

– Конечно, я думаю, он подорожает. Забарному только надо перейти в топ-клуб. И он сразу подорожает автоматически.

– А в каком топ-клубе вы его видите?

– Я его в «Ливерпуле» видел бы. Он же сказал, что Премьер-лига – самая сильная лига мира и он хотел бы продолжать играть там.

– Тот же Абдукодир Хусанов из «Ланса» перешел в «Ман Сити» и сразу начал играть в основе. Также и Забарный может?

– Да-да. Нужно так. Ему не нужно сидеть и доказывать. Он уже за это время доказал в Англии, что он игрок высокого уровня, который только повышается у него.

– А Александр Зинченко подешевел на 6 миллионов и теперь стоит 22 миллиона евро.

– Понятно, что он подешевел. Когда ты не играешь и сидишь на скамейке запасных, ты автоматически подешевеешь. Да, он вышел в матче Лиги чемпионов в основе и забил гол. Но все равно Зинченко играет вообще мало. И это нормальная реакция рынка.

– Как думаете, еще может быть такое, что Зинченко подорожает?

– Сможет ли он дорожать? Я сомневаюсь. Чтобы дорожать, нужно играть. Не каждая команда может потянуть его контракт. Также английские таблоиды пишут, что у Зинченко шансов мало играть в «Арсенале».

– Получается, надо новую команду искать.

– Мотивация должна быть, чтобы он играл. Когда ты играешь, это совершенно другое.

– Мудрик стоит сейчас 30 миллионов. Если все будет нормально, и Михаил вернется в ближайшее время на поле все=таки, может он дорожать?

– Он молодой парень. Ему всего лишь 24 года. Конечно, Мудрик может дорожать. Но опять же, если все будет нормально, и он начнет играть.

– Максим Таловеров сейчас на слуху. На данный момент украинский защитник «Плимута» 2 миллиона евро стоит. Адекватная цена на него?

– Честно говоря, даже не знаю. Он «Ман Сити» забил в Кубке Англии, но «Плимут» может вылететь из Чемпионшипа. Да, он забил в ворота «Манчестер Сити». Перед этим «Плимут» с Таловеровым в составе обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. Этой игрой, возможно, он поднял себе цену. Но «Плимут» сейчас замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, занимая 24 место.

– А Егор Ярмолюк из «Брентфорда» стоит 12 миллионов.

– Ярмолюк будет только дорожать. Ему нужно только играть. Он итак уже играет побольше. Но нужно играть, чтобы дорожать.

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сборная Украины по футболу Сергей Нагорняк Михаил Мудрик Александр Зинченко Максим Таловеров Илья Забарный Роман Яремчук инсайд Артем Довбик Егор Ярмолюк
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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