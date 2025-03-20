Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?

Уже очень скоро сборные Украины и Бельгии сыграют между собой два поединка в рамках плей-офф Лиги наций за право в следующем ее розыгрыше выступать в элитарной лиге А. И если для бельгийцев наша страна в целом остается более чем загадочной, в том числе и в футбольном плане, так как в УПЛ за все время ее существования было только три легионера из этой страны, то вот наших соотечественников в Про-лиге хватало…

Если говорить точнее, то по состоянию на текущий момент в элитарном дивизионе бельгийского футбола успели поиграть 29 украинских футболистов. Кто-то из них оставил более существенный след, а кто-то лишь мелькнул, проведя только несколько поединков.

Но сегодня в рамках рубрики «Где они сейчас?» мы предлагаем вам вспомнить всех наших футболистов, сыгравших 50 и более матчей в чемпионате Бельгии. И не просто вспомнить, а и попытаться выяснить, как обстоят у них дела в наши дни, хотя сразу с сожалением констатируем – не всем удалось до них дожить…

Сергей Коваленко – 54 матча

Уроженец Чернигова Сергей Коваленко начинал заниматься футболом в родном городе, однако в 16 уехал в москву, где, впрочем, ему посчастливилось не задержаться. Уже в 2001 году, в 17 лет, Коваленко оказался в юношеской команде «Ювентуса», где находился в течении трех сезонов – вплоть до момента, когда ему исполнилось 20.

В Бельгию Коваленко, игравший в центре нападения, переехал в 2004 году. Сперва выступал за «Стандард», затем – за «Локерен» и «Руселаре». За команду из Льежа Сергей провел 51 официальный матч (5 голов) – наивысший показатель в его карьере среди всех клубов, за которые он играл. Однако разжиться трофеями в Бельгии Коваленко так и не посчастливилось.

В 2008 году Коваленко вернулся в Украину, оформив контракт с «Волынью», после играл в беларуси, а весной 2013-го вновь оказался на родине, где уже в конце августа, в рядах «Полтавы», завершил карьеру.

Коваленко никогда не играл за национальную сборную Украины, и сейчас о нем известно крайне немного, так как он не является публичной личностью. Впрочем, перед самым началом полномасштабной фазы российско-украинской войны видеоблогер Сергей Пейчев приезжал к Коваленко в Чернигов, и сделал с экс-академиком «Ювентуса» весьма любопытное интервью, которое вы при желании можете легко отыскать на просторах YouTube…

Игорь Пластун – 55 матчей

ФК Эйпен

Центральный защитник Игорь Пластун начинал карьеру в «Оболони», затем выступал за «Карпаты», а летом 2016 года за 500 тысяч евро уехал в «Лудогорец». В Болгарии нашего бека спустя два года присмотрели скауты «Гента», и этот клуб не пожалел 3 миллионов евро на трансфер. Следующие три сезона Пластун провел в Бельгии, но являлся важной фигурой для «Гента» только в первые два года контракта, после чего утратил былую роль и вскоре вернулся в Болгарию.

В Бельгии титулами Пластун так и не разжился, они пришли к футболисту в «Лудогорце», зато именно период в «Генте» был вершиной карьеры исполнителя, который осенью 2018-го даже дебютировал в национальной сборной (всего провел 5 матчей).

Минувший год Пластун провел в Казахстане, где выступал за «Ордабасы», а в феврале нынешнего на правах свободного агента вернулся в Бельгию, что правда, не в клуб Про-лиги. Нынче у 34-летнего центрбека есть контракт до конца сезона с «Эйпеном» – середняком бельгийского второго дивизиона.

Евгений Макаренко – 70 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Макаренко является воспитанником академии «Динамо», за которое сыграл 61 официальный матч, но в начале 2017-го покинул киевский клуб свободным агентом. Футболист не пожелал продлевать контракт с «бело-синими», после чего около полугода провел в статусе свободного агента, но реализовал мечту – поиграть в Европе.

С лета 2017-го по лето 2021-го Макаренко выступал в Бельгии. Сперва он являлся футболистом «Кортрейка», где отлично себя проявил и уже через сезон за 1,2 миллиона евро перебрался в «Андерлехт». За брюссельцев Евгений сыграл 20 официальных матчей, но в целом стать важной фигурой в этой команде не сумел и его впоследствии отпускали в аренду в тот же «Кортрейк».

Никаких трофеев в Бельгии Макаренко так и не выиграл, а летом 2021-го за 200 тысяч евро уехал в «Фехервар». Там провел два года, после отбыл в «Ордабасы», игроком которого являлся до начала 2025-го. В настоящий момент 33-летний Макаренко, за спиной которого 15 матчей в футболке национальной сборной Украины, подыскивает новый клуб, находясь в статусе свободного агента…

Руслан Малиновский – 73 матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Малиновский является воспитанником академии «Шахтера», однако шансов проявить себя в первой команде этого клуба хавбек так и не получил. Поиграв в Украине на правах аренды за «Севастополь» и «Зарю», в январе 2016-го Малиновский уехал в Бельгию. Его переезд в «Генк» изначально также являлся арендой, и в целом Руслан неплохо начал показывать себя в этой команде, после чего получил тяжелую травму крестообразных связок колена…

Примечательно, что в «Генке» от него не отказались, что произошло к удивлению многих. Клуб помог украинскому легионеру стать на ноги, а вскоре и выкупил его контракт у «горняков» за 2 миллиона евро. За это Руслан отблагодарил «Генк» сполна, став одним из ключевых исполнителей команды. В сезоне-2018/19 Малиновский отличился 13 голами и 12 ассистами в 37 поединках чемпионата, чем помог «магистрам» завоевать «золотые» медали. Поле такого перформанса удерживать Малиновского в своих рядах «Генку» было не по силам, исходя даже чисто из экономических соображений.

Летом 2019-го Руслан за 13,6 миллионов евро покинул Бельгию, перебравшись в «Аталанту». Впоследствии хавбек поиграл также за «Марсель» и «Дженоа», причем с «грифонами» имеет действующий контракт до конца сезона-2026/27. По состоянию на текущий момент в активе Малиновского 66 матчей (7 голов) за сборную Украины – это 17-й показатель среди всех футболистов, когда-либо игравших за «сине-желтых».

Эдуард Соболь – 90 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый фулбек Эдуард Соболь стал еще одним талантливым молодым украинцем, которому так и не предоставили полноценной возможности проявить себя в «Шахтере». В стане «горняков» Соболь оказался в феврале 2013-го, когда ему было лишь 17 и он перебрался в Донецк из запорожского «Металлурга».

На контракте в «Шахтере» Соболь задержался аж на восемь лет, проведя всего-то 16 официальных матчей. Эдуарда отправляли в аренду в донецкий «Металлург», «Металлист», «Зарю», также он поиграл в Чехии за «Славию» и «Яблонец», пока наконец летом 2019-го его взял в аренду «Брюгге». В Бельгии Соболь сразу стал одним из ключевых игроков для «черно-синих», с которыми три сезона кряду становился чемпионом страны. Неудивительно, что в 2021-м «Брюгге» выкупил контракт фулбека у «Шахтера» за 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Соболь потерял место в основе команды, а потому в январе 2023-го его за 2,5 миллиона евро продали в «Страсбур». Там закрепиться у украинца также не вышло, и спустя год после подписания его возвращали в Бельгию – на правах аренды в «Генк». Летом минувшего года Соболь вернулся в «Страсбур», где преимущественно прозябает на скамейке запасных и поныне. Контракт с французами у 29-летнего защитника, имеющего в активе 29 матчей за сборную Украины, истекает лишь летом 2026-го…

Сергей Омельянович – 98 матчей

sudinfо.be

Опорный полузащитник, способный также сыграть и в обороне, Сергей Омельянович играл в Украине в середине 90-х. Что правда, его карьера на родине ограничилась всего несколькими матчами за «Зарю», после чего он перебрался в Бельгию, оформив сотрудничество с «Шарлеруа».

За «зебр» Омельянович провел семь сезонов в элите бельгийского футбола, хотя ключевой фигурой для первой команды являлся только в трех из них. Затем ушел в «Вестерло», где в рамках Про-лиги провел еще сезон-2001/02. После этого карьера Омельяновича, хотя на тот момент ему было лишь 28, пошла на спад. Он выступал за низшелиговые клубы из Бельгии, а также на полгода ездил в Финляндию, пока в 2010-м не повесил бутсы на гвоздь.

Сообщалось, что после завершения игровой карьеры Омельянович работал в Бельгии детским тренером. А летом 2015 года СМИ шокировали известием о том, что Сергей был найден мертвым в своем собственном доме. Его бездыханное тело обнаружила девушка, с которой Омельянович жил гражданским браком. Сообщалось, что смерть Омельяновича наступила вследствие алкогольной интоксикации, хотя близкие Сергея впоследствии заявляли, что тот абсолютно не употреблял спиртного и даже не курил. Омельянович покинул этот мир менее чем за месяц до даты, когда должен был отпраздновать свой 38-й день рождения…

Роман Безус – 120 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник Роман Безус начинал карьеру в «Кремне», затем играл за «Ворсклу», а в начале 2013-го оказался в «Динамо». За год до этого события Безус дебютировал в сборной Украины, где к настоящему моменту в его активе 24 матча (5 голов).

Стать ключевой фигурой для «Динамо» у Безуса не удалось, и он решил перебраться в «Днепр», где играл куда чаще, равно как и значительно больше радовал поклонников забитыми мячами и результативными передачами. Летом 2016-го Безус покинул проблемный «Днепр» и перебрался в Бельгию, где сперва играл за «Сент-Трюйден», а в январе 2019-го был продан за 1,2 миллиона евро в «Гент».

С «Гентом» в 2022 году Безус стал обладателем Кубка Бельгии, всего сыграв за эту команду 119 матчей во всех турнирах (18 голов и 18 ассистов), что является наивысшим показателем среди всех остальных команд в карьере хавбека. Однако летом 2022-го бельгийцы посчитали, что продлевать сотрудничество с украинцем для них неинтересно, вследствие чего Безус на правах свободного агента уехал на Кипр, где доныне и выступает за «Омонию». Контракт с этим клубом у Романа рассчитан до конца мая и, вероятнее всего, продлен не будет, так как украинец в текущем сезоне играл крайне мало, а сейчас и вовсе находится в лазарете без каких-то быстрых прогнозных сроков возвращения на поле…

Роман Яремчук – 122 матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Как в Малиновского не поверили в «Шахтере», так и в Яремчука не поверили в «Динамо», академию которого он прошел. Форвард хорошо зарекомендовал себя в аренде в «Александрии», но вот в стане «бело-синих» поймать свою игру так и не сумел: то ли от недостатка доверия, то ли от проблем психологического характера.

Как бы там ни было, а летом 2017 года Яремчук за 2 миллиона евро уехал в «Гент». В стане «буйволов» Роман провел следующие четыре года, отыграв в общей сложности 152 матча (забил 61 мяч и отдал 18 результативных передач). В 2020 году «Гент» с Яремчуком стал «серебряным» призером чемпионата Бельгии, но трофеев с украинцем в составе так и не взял. Что правда, на Яремчуке «Гент» прекрасно заработал, так как летом 2021-го продал форварда в «Бенфику» за 17 миллионов евро.

В Португалии карьера у украинца не заладилась, и уже летом 2022-го он вернулся в Бельгию, будучи купленным за те же 17 миллионов евро «Брюгге». В сезоне-2022/23 за «черно-синих» украинец сыграл 23 матча, забив только 2 мяча. Это стало большим разочарованием для руководства и болельщиков, и в начале следующего сезона Яремчук, успев сыграть всего 3 матча в чемпионате, на правах аренды отбыл в «Валенсию». Интересно, что в том сезоне «Брюгге» как раз стал чемпионом, а Роман вернулся летом минувшего года, после чего был продан за скромные 2 миллиона евро в «Олимпиакос».

Ныне Яремчук в свои 29 лет продолжает играть в Греции, имея контракт до лета 2028-го. Сезон в целом складывается для украинца неудачно, так как он имеет крайне малый показатель забитых мячей. Но в январе нынешнего года «Олимпиакос» решил не отпускать Яремчука, интерес к которому проявляли клубы из Италии и Турции, так как тот заработал кредит доверия от главного тренера.

Александр Яковенко – 139 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Сын экс-игрока «Динамо» Павла Яковенко Александр на заре карьеры почти не играл в Украине. В 18-летнем возрасте он подписал контракт с «Льерсом», надолго связав свою карьеру с бельгийским футболом.

В Бельгии Яковенко играл с 2006 по 2013 годы: за «Льерс», «Генк», «Андерлехт», «Вестерло» и «Левен». В сезонах-2011/12 и 2012/13 становился чемпионом страны вместе с «Андерлехтом», хотя его личный вклад в первое из перечисленных чемпионств был минимальным, а вот во взятии второго «золота» Яковенко уже поучаствовал активно – 24 матча, 7 голов и 2 ассиста, и это при том, что украинец не был железобетонным футболистом основы.

В 2013-м Яковенко покинул Бельгию, отправившись свободным агентом в «Фиорентину». Но выстроить карьеру ни в Италии, ни в Испании (там он впоследствии играл за «Малагу»), ни в Нидерландах «Ден Хааг») у украинца не получилось. В феврале 2016-го вингер вернулся в Украину, подписав соглашение с «Динамо», но сыграл за «бело-синих» только 4 матча в УПЛ (1 ассист), чего хватило для получения медали чемпиона. Но не хватило, чтобы остаться в клубе. Летом 2016-го Яковенко покинул «Динамо», а вскоре и объявил о завершении карьеры.

В настоящий момент 37-летний Яковенко «крутится» в футбольном агентском бизнесе.

Сергей Серебренников – 173 матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Уроженец россии Сергей Серебренников вырос и играл в футбол в этой стране вплоть до 1998 года, когда его позвали из ярославского «шинника» в «Динамо». В Украине универсальный хавбек провел всего три с половиной года, сыграв на высшем уровне не так и много, так как преимущественно был задействован во второй команде «бело-синих». Впрочем, Серебренникову предложили взять украинское гражданство, а в 2001-м он даже дебютировал за «сине-желтых», сыграв в итоге 12 матчей и забив 1 мяч за главную команду страны.

Летом 2002 года «Динамо» продало Серебренникова в «Брюгге», и следующие 12 лет Сергей выступал исключительно в Бельгии. На ключевых ролях он был в «Шарлеруа», «Серкль Брюгге» и «Руселаре», а вот за «Брюгге» провел только 48 матчей и забил 1 мяч, но зато стал 2-кратным чемпионом Бельгии и обладателем Кубка страны вместе с «черно-синими».

Карьеру футболиста Серебренников завершил в 2014 году в «Руселаре», играя уже на уровне второго дивизиона бельгийского футбола. Пробовал себя в роли играющего тренера, но осознал, что эта работа не для него. Сейчас Серебренникову уже 48, и он достаточно продолжительное время работает в агентском бизнесе, помогая компании ProStar Вадима Шаблия, где является одной из ключевых фигур.

Олег Ящук – 260 матчей

Sporza.be

Безусловным лидером среди украинцев по числу матчей в элитарном дивизионе бельгийского футбола является воспитанник тернопольского футбола Олег Ящук, который в Про-лиге выступал только за две команды – «Андерлехт» и «Серкль Брюгге».

В Бельгию Ящук переехал в 1996 году из тернопольской «Нивы». Его подписал «Андерлехт», скауты которого заприметили талантливого вингера еще на Евро-1994 U-16 в Ирландии, где дебютировавшие украинцы с ходу заняли высокое третье место, обыграв в «малом финале» австрийцев со счетом 2:0, причем один из мячей оказался как раз на счету Ящука.

В «Андерлехте» Ящук провел 10 лет, сыграв 169 матчей (43 гола, 16 ассистов) и четырежды становясь чемпионом Бельгии. Очевидно, Олег мог бы добиться и существенно лучших результатов, так как в брюссельском клубе его в целом ценили и уважали, но травмы помешали украинцу реализовать свой потенциал на полную.

Сезон-2006/07 Ящук провел в греческом «Эрготелисе», но затем вернулся в Бельгию, где еще пять с половиной лет карьеры отдал «Серкль Брюгге» (180 матчей, 46 голов, 37 ассистов). Заканчивал же карьеру Олег в низших дивизионах бельгийского футбола – в рядах «Вестерло» и «ВХ Брюссель».

После 2014 года, когда Ящук повесил бутсы на гвоздь, он ушел на тренерскую работу и пять лет провел в академии «Андерлехта», где выполнял функции одного из наставников молодежных команд. Однако впоследствии эта работа перестала приносить Олегу удовольствие, и он ушел в агентский бизнес. В настоящий момент 47-летний Ящук, как и Серебренников, помогает конторе Вадима Шаблия, в основном с акцентом на их «европейские активы».