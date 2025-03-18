Руди ГАРСИЯ: «Ситуацию с Куртуа мы обсудим внутри сборной Бельгии»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф Лиги наций против Украины:

«Поскольку в первом матче против Украины у нас есть два дисквалифицированных игрока (Лои Опенда и Тимоти Кастань), я вызвал двух дополнительных футболистов. Кроме того, я также взял еще одного вратаря, чтобы иметь возможность эффективнее работать на тренировках.

Нет Дриса Мертенса, Кристиана Бентеке и Акселя Витселя? Действительно, некоторые опытные футболисты были в предварительном списке, но сейчас их нет. Я уверен, что мы еще сможем на них рассчитывать в будущем, поскольку они преданы своей стране. Именно поэтому для меня было логичным включить их в предварительный список. Однако, учитывая конкуренцию и будущее национальной команды, я в конечном итоге сделал другой выбор. Это молодые игроки, такие как Жорти Мокио и Малик Фофана. Именно так. Моя задача – работать не только на настоящее, но и на будущее, поэтому вот такие решения.

Пять игроков из чемпионата Бельгии: Брэндон Мехеле, Ханс Ванакен, Сенне Ламменс, Максим Де Кейпер и Брайан Хейнен. Раньше такого почти не было? То, что было в прошлом, не имеет значения. Я внимательно следил за бельгийским чемпионатом в последние недели, чтобы получить четкое представление об игроках, которые могут претендовать на вызов. Брэндона Мехеле и Ханса Ванакена мы уже хорошо знаем, а вот Брайан Хейнен – вполне логичный выбор. Также из-за того, что Амаду Онана еще не восстановился на 100% после травмы».

Тибо Куртуа возвращается в сборную? Мы уже говорили с Тибо обо всем, что произошло. Но мы еще раз это обсудим в коллективе, особенно с лидерами команды. Однако это будет в последний раз. После этого мы больше к этому не вернемся. Это начало новой страницы, и мы стартуем с чистого листа.

Кун Кастелс завершил выступления за сборную после возвращения Куртуа? Я могу говорить только о тех, кто доступен для вызова. Кун Кастелс больше не является одним из них. Я полностью поддерживаю все, что сказал по этому поводу Винсент Маннарт, и больше ничего добавлять не буду. Должен ли Куртуа извиниться перед командой? В течение недели у вас будет возможность спросить об этом у Тибо лично. Как я уже сказал, мы еще раз это обсудим, но затем будем смотреть только вперед.

Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне, кто будет капитаном? Конечно, они среди кандидатов, но есть и другие игроки. В четверг вы узнаете больше. Я еще не уверен, буду ли я делать окончательный выбор сейчас. Мы будем вместе всего 7 дней. Это слишком мало, чтобы сформировать полное представление о динамике команды. Для меня капитан – это не просто игрок с повязкой. Он должен быть лидером не только на поле, но и за его пределами. Он должен общаться с партнерами, мотивировать их, защищать и говорить от имени команды перед прессой. Поэтому мне нужно немного больше времени, чтобы определить, кто сможет выполнять эту роль. Но одно могу сказать точно: выбор капитана будет только моим решением, а не чьим-то другим».

Как будут играть «Красные дьяволы»? У нас умная и универсальная команда, поэтому мы можем играть в разных схемах. Я уже знаю, как будем играть против Украины, но не хочу раскрывать деталей, чтобы не дать сопернику лишних преимуществ. Это будет непростой матч, так как многие игроки еще играют в воскресенье, поэтому в понедельник мы в основном будем заниматься восстановлением. Во вторник и среду – тактическая подготовка.

Будет ли команда играть, как раньше на ЧМ-2018, в зрелищный футбол? Мы должны перестать говорить о прошлом, так как многие игроки той команды уже завершили выступления, особенно в обороне. Нам нужно найти новый баланс. Но цель остается неизменной: выигрывать матчи и делать это с хорошей игрой».

Кто должен стать новым лидером защиты? Я не уверен, что нам нужен один лидер. Если мы играем с двумя центральными защитниками, важно иметь хорошо сыгранную пару. Но я верю в футболистов, которых я отобрал. Если бы это было не так, они не были бы в списке. Какая роль для Шарля Де Кетеларе? Шарль – большой талант, который может играть на разных позициях. Его роль будет зависеть от нашей тактической схемы. Это игрок, который позволяет менять систему игры без замен».

Пришлось ли убеждать Лукаку или Де Брюйне сыграть? Абсолютно нет. Они были очень мотивированы. Матчи против Украины – это первый вызов нового этапа сборной, и они сами понимали, что должны быть здесь. Кос Карецас и Шемсдин Тальби решили выступать за Грецию и Марокко соответственно? Я придаю большое значение патриотизму. Мы хотим игроков, которые на 100% готовы биться за сборную Бельгии».