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  4. «Не хочу делать соперника умнее». Наставник Бельгии – о матче с Украиной
Лига наций
15 марта 2025, 10:58 |
327
1

«Не хочу делать соперника умнее». Наставник Бельгии – о матче с Украиной

Руди Гарсия рассказал о подготовке к плей-офф Лиги наций

15 марта 2025, 10:58 |
327
1
«Не хочу делать соперника умнее». Наставник Бельгии – о матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сойдутся сборные Украины и Бельгии. Поединок пройдет в Испании, номинальными хозяевами будут подопечные Сергея Реброва.

Накануне этого противостояния главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия рассказал о подготовке к плей-офф:

«Я вызвал 26 футболистов на сбор, потому что у нас есть дисквалифицированные игроки. В первом матче с Украиной нам не помогут Опенда и Кастань. Из-за этого я вызвал двух дополнительных игроков. Кроме этого, было принято решение о присоединении еще одного голкипера, чтобы иметь возможность лучше с ним поработать на тренировках.

У нас много квалифицированных футболистов, поэтому есть возможность играть разными схемами. Я уже определился с той тактикой, которую мы используем на предстоящий матч. Не могу больше ничего говорить, чтобы не делать соперника умнее», – сообщил Гарсия.

Поединок Украина – Бельгия пройдет на стадионе «Estadio Enrique Roca de Murcia», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Руди Гарсия
Николай Титюк Источник: Het Belang van Limburg
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Не понимаю чего он волнуется, пройдет Бельгия Украину без проблем.
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