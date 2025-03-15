«Не хочу делать соперника умнее». Наставник Бельгии – о матче с Украиной

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сойдутся сборные Украины и Бельгии. Поединок пройдет в Испании, номинальными хозяевами будут подопечные Сергея Реброва.

Накануне этого противостояния главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия рассказал о подготовке к плей-офф:

«Я вызвал 26 футболистов на сбор, потому что у нас есть дисквалифицированные игроки. В первом матче с Украиной нам не помогут Опенда и Кастань. Из-за этого я вызвал двух дополнительных игроков. Кроме этого, было принято решение о присоединении еще одного голкипера, чтобы иметь возможность лучше с ним поработать на тренировках.

У нас много квалифицированных футболистов, поэтому есть возможность играть разными схемами. Я уже определился с той тактикой, которую мы используем на предстоящий матч. Не могу больше ничего говорить, чтобы не делать соперника умнее», – сообщил Гарсия.

Поединок Украина – Бельгия пройдет на стадионе «Estadio Enrique Roca de Murcia», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.