Сборная Украины продолжает подготовку к противостоянию с Бельгией – подопечные Сергея Реброва сыграют два матча в плей-офф Лиги наций. Победитель выйдет в Лигу А.

Накануне в лагерь национальной команды прибыли легионеры, среди которых Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Максим Таловеров (Плимут), который поделился ожиданиями от предстоящих встреч, а также рассказал о своей адаптации в чемпионате Англии.

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свое возвращение в сборную после перерыва, рассказал о разговоре с Куртуа и признался, что скучал за партнерами.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

ВИДЕО. Прибытие Забарного и Миколенко, что сказали Лунин и Таловеров?