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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Разница между Австрией и Чемпионшипом колоссальная»
Лига наций
17 марта 2025, 10:05 |
756
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Разница между Австрией и Чемпионшипом колоссальная»

Защитник сборной Украины рассказал о матчах с Бельгией и игре за «Плимут»

17 марта 2025, 10:05 |
756
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Разница между Австрией и Чемпионшипом колоссальная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Бельгией в плей-офф Лиги наций, а также рассказал о пребывании в «Плимуте»:

«Чувствую себя отлично, позитивно настроен и хочу увидеть других игроков, потому что сильно за ними скучал. Мы не виделись четыре месяца, хочется быстрее выйти на поле в футболке сборной.

Бельгия – сильный соперник, нас ждут интересные матчи. Знаю, что они поменяли тренера. Иногда это на пользу – команда с новым тренером начинает играть, как «Барселона», побеждает. Иногда это не приносит результата, поэтому увидим скоро. Главная цель – доказать, что мы можем победить.

Когда я переходил в «Плимут», то хотел, чтобы меня вызывали в сборную, но старался об этом много не думать. Я счастлив в этом клубе, адаптация прошла успешно, все партнеры помогают. Там очень много матчей, поэтому времени долго привыкать к команде нет. Очень большая поддержка со стороны болельщиков, в «Плимуте» невероятная атмосфера на стадионе.

Разница между австрийской Бундеслигой и английским Чемпионшипом заметна и она колоссальная. Я это заметил в первые минуты, когда вышел на поле. Я не знал, что я второй украинец, который забил в ворота «Манчестер Сити (первым был Буяльский в 2016 году – прим). Это была бы фантастическая история пройти дальше, но мы и так много добились, когда победили «Ливерпуль». Сейчас главная задача – остаться в Чемпионшипе», – сказал Таловеров.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Максим Таловеров
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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