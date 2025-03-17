«Смеялись друг над другом, но это личное». Лунин – о разговоре с Куртуа
Голкипер сборной Украины рассказал о подготовке к матчу с Бельгией
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о своем приезде в лагерь национальной команды и поделился ожиданиями от противостояния с Бельгией:
«Чувствую себя отлично, приехал сразу после матча «Реала», неплохо выспался. Очень счастлив, что вернулся в сборную после паузы, есть огромное желание тренироваться и готовиться к следующим поединкам.
В сборной ничего не поменялось за время моего отсутствия, атмосфера приятная, все хорошо. Ждем позитивного результата от противостояния с Бельгией, все мы хотим подняться в Лигу А. Немного говорили с Куртуа о нашей встрече. Смеялись друг над другом, но это личное.
Шансы 50 на 50. У них новый тренер, это всегда непросто. Возможно, будут изменения в стартовом составе, новая тактика. Есть вероятность, что соперник на этом этапе не на 100% будет выполнять указания наставника. Главное – смотреть на себя и свою игру», – сказал Лунин.
20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии в испанской Мурсии, ответный матч состоится 23 марта в Генке.
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