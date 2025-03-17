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  4. «Смеялись друг над другом, но это личное». Лунин – о разговоре с Куртуа
Лига наций
17 марта 2025, 09:35 |
1123
0

«Смеялись друг над другом, но это личное». Лунин – о разговоре с Куртуа

Голкипер сборной Украины рассказал о подготовке к матчу с Бельгией

17 марта 2025, 09:35 |
1123
0
«Смеялись друг над другом, но это личное». Лунин – о разговоре с Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о своем приезде в лагерь национальной команды и поделился ожиданиями от противостояния с Бельгией:

«Чувствую себя отлично, приехал сразу после матча «Реала», неплохо выспался. Очень счастлив, что вернулся в сборную после паузы, есть огромное желание тренироваться и готовиться к следующим поединкам.

В сборной ничего не поменялось за время моего отсутствия, атмосфера приятная, все хорошо. Ждем позитивного результата от противостояния с Бельгией, все мы хотим подняться в Лигу А. Немного говорили с Куртуа о нашей встрече. Смеялись друг над другом, но это личное.

Шансы 50 на 50. У них новый тренер, это всегда непросто. Возможно, будут изменения в стартовом составе, новая тактика. Есть вероятность, что соперник на этом этапе не на 100% будет выполнять указания наставника. Главное – смотреть на себя и свою игру», – сказал Лунин.

20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии в испанской Мурсии, ответный матч состоится 23 марта в Генке.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Андрей Лунин Сергей Ребров Украина - Бельгия Бельгия - Украина
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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