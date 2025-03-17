ВИДЕО. Как сыграл Соболь? Итоги дня во Франции: Де Дзерби не устоял с ПСЖ
Парижане переиграли Марсель, 17 марта победы также добыли Страсбург с Эдуардом и Лион
16 марта состоялись четыре поединка в Лиге 1 2024/25 и был завершен 26-й тур.
В воскресенье центральным поединком дня было противостояние ПСЖ и Марселя, которое прошло на стадионе Парк-де-Пренс в Париже и завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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Голами за подопечных Луиса Энрике отличились Усман Дембеле и Нуну Мендеш, а еще один мяч для парижан забил защитник гостей Поль Лирола (автогол). У коллектива Роберто Де Дзерби автором единственного гола стал Амин Гуири.
В этот игровой день победу также одержал Страсбург, который дома переиграл Тулуз 2:1. Украинский защитник команды Эдуард Соболь вышел на поле со скамейки запасных 79-й минуте, голевыми действиями не отличился.
Еще два поединка, которые состоялись в воскресенье: Лион – Гавр (4:2) и Брест – Реймс (0:0).
Встреча Монпелье и Сент-Этьена продлилась 61 минуту, после чего судья отправил игроков в подтрибунное помещение из-за беспорядков болельщиков. На момент остановки гости побеждали 2:0.
Лига 1 2024/25. 26-й тур, 16 марта
ПСЖ – Марсель – 3:1
Голы: Дембеле, 17, Мендеш, 42, Лирола, 76 (автогол) – Гуири, 51
Лион – Гавр – 4:2
Голы: Ляказетт, 22 (пен.), Фофана, 78, Микаутадзе, 82, Альмада, 90+6 – Туре, 31, Казимир, 45+1
Страсбург – Тулуза – 2:1
Голы: Лемаршаль, 47, Андрей Сантос, 54 – Магри, 3
Брест – Реймс – 0:0
Удаление: Хайдара, 90+1
Таблица Лиги 1 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|26
|21
|5
|0
|73 - 25
|68
|2
|Марсель
|26
|15
|4
|7
|53 - 33
|49
|3
|Монако
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4
|Ницца
|26
|13
|8
|5
|50 - 31
|47
|5
|Лион
|26
|13
|6
|7
|50 - 33
|45
|6
|Лилль
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|7
|Страсбург
|26
|12
|7
|7
|41 - 33
|43
|8
|Ланс
|26
|11
|6
|9
|31 - 29
|39
|9
|Брест
|26
|11
|4
|11
|38 - 40
|37
|10
|Тулуза
|26
|9
|7
|10
|33 - 29
|34
|11
|Осер
|26
|8
|8
|10
|37 - 39
|32
|12
|Ренн
|26
|9
|2
|15
|35 - 37
|29
|13
|Нант
|26
|6
|9
|11
|29 - 43
|27
|14
|Анже
|26
|7
|6
|13
|26 - 42
|27
|15
|Реймс
|26
|5
|8
|13
|26 - 40
|23
|16
|Гавр
|26
|6
|3
|17
|26 - 55
|21
|17
|Сент-Этьен
|25
|5
|5
|15
|25 - 57
|20
|18
|Монпелье
|25
|4
|3
|18
|21 - 59
|15
События матча
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