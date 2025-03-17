ВИДЕО. Как сыграл Соболь? Итоги дня во Франции: Де Дзерби не устоял с ПСЖ

16 марта состоялись четыре поединка в Лиге 1 2024/25 и был завершен 26-й тур.

В воскресенье центральным поединком дня было противостояние ПСЖ и Марселя, которое прошло на стадионе Парк-де-Пренс в Париже и завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Голами за подопечных Луиса Энрике отличились Усман Дембеле и Нуну Мендеш, а еще один мяч для парижан забил защитник гостей Поль Лирола (автогол). У коллектива Роберто Де Дзерби автором единственного гола стал Амин Гуири.

В этот игровой день победу также одержал Страсбург, который дома переиграл Тулуз 2:1. Украинский защитник команды Эдуард Соболь вышел на поле со скамейки запасных 79-й минуте, голевыми действиями не отличился.

Еще два поединка, которые состоялись в воскресенье: Лион – Гавр (4:2) и Брест – Реймс (0:0).

Встреча Монпелье и Сент-Этьена продлилась 61 минуту, после чего судья отправил игроков в подтрибунное помещение из-за беспорядков болельщиков. На момент остановки гости побеждали 2:0.

Лига 1 2024/25. 26-й тур, 16 марта

ПСЖ – Марсель – 3:1

Голы: Дембеле, 17, Мендеш, 42, Лирола, 76 (автогол) – Гуири, 51

Лион – Гавр – 4:2

Голы: Ляказетт, 22 (пен.), Фофана, 78, Микаутадзе, 82, Альмада, 90+6 – Туре, 31, Казимир, 45+1

Страсбург – Тулуза – 2:1

Голы: Лемаршаль, 47, Андрей Сантос, 54 – Магри, 3

Брест – Реймс – 0:0

Удаление: Хайдара, 90+1

Таблица Лиги 1 2024/25