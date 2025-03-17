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Страсбург
16.03.2025 18:15 – FT 2 : 1
Тулуза
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Франция
17 марта 2025, 02:04 |
106
0

ВИДЕО. Как сыграл Соболь? Итоги дня во Франции: Де Дзерби не устоял с ПСЖ

Парижане переиграли Марсель, 17 марта победы также добыли Страсбург с Эдуардом и Лион

17 марта 2025, 02:04 |
106
0
ВИДЕО. Как сыграл Соболь? Итоги дня во Франции: Де Дзерби не устоял с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялись четыре поединка в Лиге 1 2024/25 и был завершен 26-й тур.

В воскресенье центральным поединком дня было противостояние ПСЖ и Марселя, которое прошло на стадионе Парк-де-Пренс в Париже и завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Голами за подопечных Луиса Энрике отличились Усман Дембеле и Нуну Мендеш, а еще один мяч для парижан забил защитник гостей Поль Лирола (автогол). У коллектива Роберто Де Дзерби автором единственного гола стал Амин Гуири.

В этот игровой день победу также одержал Страсбург, который дома переиграл Тулуз 2:1. Украинский защитник команды Эдуард Соболь вышел на поле со скамейки запасных 79-й минуте, голевыми действиями не отличился.

Еще два поединка, которые состоялись в воскресенье: Лион – Гавр (4:2) и Брест – Реймс (0:0).

Встреча Монпелье и Сент-Этьена продлилась 61 минуту, после чего судья отправил игроков в подтрибунное помещение из-за беспорядков болельщиков. На момент остановки гости побеждали 2:0.

Лига 1 2024/25. 26-й тур, 16 марта

ПСЖ – Марсель – 3:1

Голы: Дембеле, 17, Мендеш, 42, Лирола, 76 (автогол) – Гуири, 51

Лион – Гавр – 4:2

Голы: Ляказетт, 22 (пен.), Фофана, 78, Микаутадзе, 82, Альмада, 90+6 – Туре, 31, Казимир, 45+1

Страсбург – Тулуза – 2:1

Голы: Лемаршаль, 47, Андрей Сантос, 54 – Магри, 3

Брест – Реймс – 0:0

Удаление: Хайдара, 90+1

Таблица Лиги 1 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 26 21 5 0 73 - 25 68
2 Марсель 26 15 4 7 53 - 33 49
3 Монако 26 14 5 7 51 - 32 47
4 Ницца 26 13 8 5 50 - 31 47
5 Лион 26 13 6 7 50 - 33 45
6 Лилль 26 12 8 6 40 - 28 44
7 Страсбург 26 12 7 7 41 - 33 43
8 Ланс 26 11 6 9 31 - 29 39
9 Брест 26 11 4 11 38 - 40 37
10 Тулуза 26 9 7 10 33 - 29 34
11 Осер 26 8 8 10 37 - 39 32
12 Ренн 26 9 2 15 35 - 37 29
13 Нант 26 6 9 11 29 - 43 27
14 Анже 26 7 6 13 26 - 42 27
15 Реймс 26 5 8 13 26 - 40 23
16 Гавр 26 6 3 17 26 - 55 21
17 Сент-Этьен 25 5 5 15 25 - 57 20
18 Монпелье 25 4 3 18 21 - 59 15
Полная таблица

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Страсбург).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Лемарешаль (Страсбург).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Магри (Тулуза).
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Роберто Де Дзерби Страсбург Луис Энрике ПСЖ Марсель ПСЖ - Марсель Тулуза Брест (Франция) Реймс Лион Гавр Усман Дембеле Нуну Мендеш Амин Гуири автогол Александр Ляказетт пенальти Малик Фофана Жорж Микаутадзе Тьяго Альмада видео голов и обзор Эдуард Соболь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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