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Италия
16 марта 2025, 20:19 | Обновлено 16 марта 2025, 20:31
2745
0

Стала известна оценка Довбика за матч в Серии А, в котором он забил гол

16 марта Артем принес Роме победу над Кальяри (1:0)

16 марта 2025, 20:19 | Обновлено 16 марта 2025, 20:31
2745
0
Стала известна оценка Довбика за матч в Серии А, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 марта Рома на своем поле принял Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в старте и был заменен на 72-й минуте на Эльдора Шомуродова. На 62-й Довбик забил единственный гол в этом матче.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Артему оценку в 7.1 балла.

Лучшим игроком поединка стал голкипер Ромы Миле Свилар (8.1), который совершил пять сейвов.

Оценки WhoScored за матч Рома – Кальяри (1:0)

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Миле Свилар Артем Довбик WhoScored оценки Рома Рим Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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