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Испания
19 марта 2025, 02:16 |
38
0

Флик не хочет подписывать игрока, который когда-то побил трансферный рекорд

Ганс-Дитер не видит в команде Поля Погба

19 марта 2025, 02:16 |
38
0
Флик не хочет подписывать игрока, который когда-то побил трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба находится в активном поиске нового клуба. Погба установил некогда трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро.

Погба был предложен «Барселоне», однако этот переход вряд ли состоится. Переход не одобряет главный тренер «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик. Немецкий коуч считает линию полузащиты команды укомплектованной и не видит в клубе места для Поля.

Погба сейчас находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Месси попросил Бекхэма подписать в «Интер Майами» Поля Погба.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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