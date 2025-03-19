Флик не хочет подписывать игрока, который когда-то побил трансферный рекорд

Французский полузащитник Поль Погба находится в активном поиске нового клуба. Погба установил некогда трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро.

Погба был предложен «Барселоне», однако этот переход вряд ли состоится. Переход не одобряет главный тренер «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик. Немецкий коуч считает линию полузащиты команды укомплектованной и не видит в клубе места для Поля.

Погба сейчас находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Месси попросил Бекхэма подписать в «Интер Майами» Поля Погба.