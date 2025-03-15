Матч Кривбасс – Левый Берег вновь отложен

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Левым Берегом» снова был отложен.

Встреча началась в 17:17 по киевскому времени, но матч был приостановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Перед началом матча «Кривбасс» расположился на 5-м месте УПЛ, имея 32 очка. «Левый Берег» с 22 баллами занимает 11 место чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».