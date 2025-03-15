Украина. Премьер лига15 марта 2025, 17:34 |
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Матч Кривбасс – Левый Берег вновь отложен
Матч начался в 17:17 по киевскому времени
15 марта 2025, 17:34 |
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Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Левым Берегом» снова был отложен.
Встреча началась в 17:17 по киевскому времени, но матч был приостановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Перед началом матча «Кривбасс» расположился на 5-м месте УПЛ, имея 32 очка. «Левый Берег» с 22 баллами занимает 11 место чемпионата.
Ранее сообщалось о том, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».
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Комментарии 1
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Упорно продолжают ставить матчи в Кривом Роге... Неужели нельзя собраться клубам и решить этот вопрос?? Принципы важнее здравого смысла
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