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  4. Матч Кривбасс – Левый Берег вновь отложен
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 17:34 |
429
1

Матч Кривбасс – Левый Берег вновь отложен

Матч начался в 17:17 по киевскому времени

15 марта 2025, 17:34 |
429
1
Матч Кривбасс – Левый Берег вновь отложен
ФК Левый Берег.

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Левым Берегом» снова был отложен.

Встреча началась в 17:17 по киевскому времени, но матч был приостановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Перед началом матча «Кривбасс» расположился на 5-м месте УПЛ, имея 32 очка. «Левый Берег» с 22 баллами занимает 11 место чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев воздушная тревога Кривбасс - Левый Берег
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Demid Romanchik
Упорно продолжают ставить матчи в Кривом Роге... Неужели нельзя собраться клубам и решить этот вопрос?? Принципы важнее здравого смысла 
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