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Украина. Первая лига
15 марта 2025, 16:15 |
682
0

Буковина усилилась игроком Кривбасса

Форвард быстро нашел новую команду

15 марта 2025, 16:15 |
682
0
Буковина усилилась игроком Кривбасса
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Буковина» 15 марта подписала контракт на полтора года с 27-летним нападающим Олегом Кожушко, который с лета 2023 года защищал цвета «Кривбасса».

По имеющимся данным, Кожушко только 12 марта по обоюдному согласию сторон расторг соглашение с «Кривбассом», но быстро нашел вариант для продолжения карьеры.

Тренерский штаб «Буковины» не скрывал интереса к приглашению опытного, забивного форварда и в конце подготовительного периода остановил свой выбор на Кожушко, в активе которого более ста матчей сыгранных в УПЛ. Дебютировать новичок сможет за черновицкую команду уже 18 марта, когда она будет проводить спарринг с «Полесьем».

Сейчас в активе «Буковины» 20 очков и она занимает восьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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