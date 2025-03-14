«Сейчас не время». Раньери встал на защиту Довбика после матча Лиги Европы

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери стал в защиту украинского форварда Артема Довбика после матча Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао.

«Сейчас не время говорить, что кто-то мог сделать больше. Мы – команда. Мы побеждаем вместе, мы проигрываем тоже вместе, все 26 игроков. Я доволен тем, как мы сыграли. Если что-то было не так, мы обсудим это внутри коллектива», – сказал итальянец.

«Рома» прекратила выступления в Лиге Европы, вылетев на стадии 1/8 финала. Следующий матч «волки» проведут против «Кальяри» в Серии А.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Атлетика» Бильбао.