Лига Европы13 марта 2025, 20:44 | Обновлено 13 марта 2025, 21:35
669
0
ВИДЕО. Как Атлетик забил в ворота Ромы в конце первого тайма
Нико Уильямс вывел свою команду вперед
13 марта 2025, 20:44 | Обновлено 13 марта 2025, 21:35
669
0
В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».
Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
На 45+3-й минуте матча испанский вингер хозяев Нико Уильямс открыл счет в матче.
❗️ ВИДЕО. Как Атлетик забил в ворота Ромы в конце первого тайма
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 марта 2025, 07:50 3
Немецкий тренер высоко оценил Лионеля Месси
Футбол | 13 марта 2025, 19:09 0
Игрок рассчитывает, что команда не вылетит в Лигу 1
Футбол | 13.03.2025, 07:23
Теннис | 13.03.2025, 15:40
Футбол | 12.03.2025, 22:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.03.2025, 07:50 7
12.03.2025, 04:35 10
12.03.2025, 06:47 7
13.03.2025, 00:47 29
12.03.2025, 08:43 15
11.03.2025, 17:56 20
12.03.2025, 08:24 8
12.03.2025, 06:23 3