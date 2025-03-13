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Лига Европы
13 марта 2025, 20:44 | Обновлено 13 марта 2025, 21:35
669
0

ВИДЕО. Как Атлетик забил в ворота Ромы в конце первого тайма

Нико Уильямс вывел свою команду вперед

13 марта 2025, 20:44 | Обновлено 13 марта 2025, 21:35
669
0
ВИДЕО. Как Атлетик забил в ворота Ромы в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 45+3-й минуте матча испанский вингер хозяев Нико Уильямс открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Как Атлетик забил в ворота Ромы в конце первого тайма

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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