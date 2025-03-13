В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.

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Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 45+3-й минуте матча испанский вингер хозяев Нико Уильямс открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Как Атлетик забил в ворота Ромы в конце первого тайма