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  4. Мороз рассказал о разговоре с Лобановским, вспомнив слова Блохина
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 10:14 |
291
0

Мороз рассказал о разговоре с Лобановским, вспомнив слова Блохина

Виктор хотел получать больше игровой практики

12 марта 2025, 10:14 |
291
0
Мороз рассказал о разговоре с Лобановским, вспомнив слова Блохина
ФК Динамо Киев. Виктор Мороз

Известный Украинский полузащитник Виктор Мороз рассказал о важном разговоре с Валерием Лобановским в конце 80-х годов, вспомнив слова Олега Блохина.

– Вам повезло не просто смотреть со стороны, с юных лет играть с футболистами, которые выигрывали в 1986 Кубок кубков. Ведь тогда игроки, которые восстанавливались после травм или отбывали дисквалификацию, выступали за дубль.

– Также там были те, кому не хватало игровой практики. Должен сказать, что дублеры постоянно находились рядом с основой: жили на базе в одном двухэтажном здании, в одной столовой ели, тренировались на соседних полях. Бывало даже, что игрок первой команды в ходе тренировки травмируется и его сразу заменяет кто-нибудь из дублирующего состава. Меня после того, как в 1986-м выпустил из школы, в дубль перевел Виктор Колотов. В отличие от ровесников мне было легче, потому что время от времени привлекался к работе с дублерами «Динамо» еще раньше. Да, конечно, это было классно, когда представился случай поиграть с кем-то из игроков основы. Скажем, с Игорем Белановым, Александром Заваровым, Иваном Яремчуком, Василием Рацом. Олег Блохин за дубль при мне не играл, но я был в восторге от возможности следить за такой фигурой вблизи: видеть, что он умеет, как мыслит и как свои мысли реализует.

– Субординации придерживались?

– Было уважение. Не важно где – в столовой, автобусе, в дороге. Только на футбольном поле все были равны. При этом дедовщины у нас не было. Да, мячи носили. Но вот в коридоре рядом с кабинетом, где мы разговариваем, висит фотография, на которой мой друг Андрей Баль с сеточкой мячей. Участник двух чемпионатов мира, но корона с него не падала.

– В дубле вы провели четыре года. К основе Лобановский вас подпускал только на матчи Кубка федерации, которые воспринимались как тренировочные спарринги. Не подавляло такое положение вещей?

– Блохин в этом контексте когда-то метко отметил: «Надо оказаться в нужное время в нужном месте». Да, многие хорошие футболисты, которые были в нашем дубле, не имели терпения и куда-то переходили. Люди просто хотели играть. Где – не важно. Это их выбор. А я терпел до последнего. Тоже какого-то мгновения был на грани и хотел уйти. У него были предложения не только из Украины, но и из Чехии. Пошел поговорить с Валерием Васильевичем, объяснил ситуацию. «Имею предложение, – говорю, – хотел бы поиграть». Лобановский послушал и сказал: «Куда бы ты ни пошел, там будешь играть. Но ты же киевлянин, выросший в этой школе, столько прошел в дубле. Пойми, тебя не просто так здесь держат. Скоро будет смена поколений. Ты бы не хотел самому себе доказать, что чего-то стоишь именно в этой команде?»

Это был мой первый, пусть и недолгий разговор лицом к лицу с Лобановским. Он меня убедил. А в 1990 году я уже попадал в заявку основной команды. Играл еще мало, но понимал, что мое время уже близко.

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Виктор Мороз Валерий Лобановский Динамо Киев Украинская Премьер-лига Олег Блохин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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