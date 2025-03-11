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  4. Артета ответил на вопросы о позиции и будущем Зинченко в Арсенале
Лига чемпионов
11 марта 2025, 21:11 |
2168
0

Артета ответил на вопросы о позиции и будущем Зинченко в Арсенале

Микель уверяет, что с каждым игроком канониров будет разговаривать перед окончанием сезона

11 марта 2025, 21:11 |
2168
0
Артета ответил на вопросы о позиции и будущем Зинченко в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

11 марта главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета провел предматчевую пресс-конференцию перед ответным поединком против ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В частности, коуч канониров ответил на вопросы о позиции и будущем украинского футболиста Александра Зинченко:

О том, что Александр Зинченко привнес в нашу полузащиту:

«Он очень хорош, и с теми возможностями, которые у нас есть, мы считаем, что это позиция, на которой он может помочь и которая ему подходит. Он играл там раньше, я знаю его многие годы, и он действительно может играть на этой позиции, и он очень хорошо адаптировался на тренировках. У него было несколько возможностей в последних играх, чтобы показать это. Так что я рад, что у него все хорошо».

О том, будет ли он обсуждать будущее Зинченко этим летом:

«Я делаю это с каждым игроком перед завершением сезона, если это возможно, если у нас есть время, чтобы всем было понятно, чего мы ожидаем друг от друга, что мы чувствуем друг к другу и как эти отношения могут продолжаться. Это лучше всего. Есть и другие вещи, которые нужно сделать и обсудить. Я, конечно, собираюсь обсудить это со всеми игроками».

В первой игре Арсенал разгромил ПСВ со счетом 7:1, а Зинченко вышел на поле 71-й минуте. Ответный матч начнется 12 марта в 22:00 на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

ФОТО. Микель Артета на пресс-конференции перед ответным матчем ЛЧ против ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета
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Микель Артета Лига чемпионов ПСВ Арсенал Лондон Арсенал - ПСВ Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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