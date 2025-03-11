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  4. Микель АРТЕТА: «Арсенал стремится побеждать в каждом турнире»
Лига чемпионов
11 марта 2025, 16:45 |
72
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал стремится побеждать в каждом турнире»

«Канониры» одержали в первом матче уверенную победу над ПСВ 7:1

11 марта 2025, 16:45 |
72
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал стремится побеждать в каждом турнире»
arsenal.com

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ (7:1).

«Все завершили игру против «Манчестер Юнайтед» без повреждений, поэтому ожидаю, что все будут в строю. Габи также точно будет готов. Мы понимаем, что имеем очень хорошее преимущество после первого матча, но все равно нужно оставаться сфокусированными на игре.

У нас всегда есть над чем работать. Мы обсудили с командой все ситуации. Моя работа - дать игрокам максимум инструментов, а их задача – воплотить это на поле.

Для нас Лига чемпионов – это большой турнир, и мы подходим к нему с энтузиазмом и энергией. В АПЛ сейчас ситуация такова, что не все зависит от нас, а вот в Лиге чемпионов – да.

Ожидаем ли победы в Лиге чемпионов? Мы сами ставим перед собой высокие требования в каждом турнире. Мы хорошо осознаем, что этот клуб всегда стремится побеждать во всех соревнованиях», – отметил Артета.

«Арсенал» и ПСВ сойдутся 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Микель Артета пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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