ЛАПОРТА: «Хочу объявить о его смерти. Это огромная грусть»

Президент каталонской «Барселоны» Жуан Лапорта подтвердил смерть врача каталонцев и поделился эмоциями от трагедии. Функционер обратился к игрокам и болельщикам.

«Я хочу объявить о смерти врача первой команды Карлеса Миньярро, человека, которого все очень любили. Игроки, персонал, тренеры... все они были очень расстроены. Это огромная грусть», – сказал Лапорта.

Также Жуан объяснил, почему каталонцы попросили руководство Ла Лиги перенести матч чемпионата против «Осасуны». Лапорта заявил, что это было сделано, чтобы отдать честь врачу, много лет работавшему в клубе:

«В эти моменты уныния и боли лучшим решением было попросить перенести матч. Мы также получили полное понимание от Асасуны. Они предоставили нам все для того, чтобы сделать все правильно. Судьи тоже прекрасно все поняли, а болельщики наградили его аплодисментами.Из уважения к Карлесу Миньярро, его семье, игрокам и всем остальным, лучшим решением было перенести матч. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто был ответственен за это решение», – добавил функционер.

Ранее «Барселона» выступила с официальным заявлением о смерти Карлеса Миньярро.