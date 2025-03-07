Вырвали победу. Агробизнес в спарринге обыграл Скалу 1911
Победный гол «Агробизнес» забил на 90-й минуте
Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Отличной возможностью восстановить старые игровые связи и наладить новые являются контрольные матчи. В одном из них встретились «Агробизнес» и «Скала 1911».
«Агробизнес» выступает в чемпионате Первой лиги. После первой части сезона команда идет на втором месте турнирной таблицы. От лидера «Агробизнес» отстает на одно очко.
«Скала 1911» играет в группе А Второй лиги. Команда набрала 17 очков в 12 матчах (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений). В турнирной таблице «Скала 1911» занимает пятое место.
«Агробизнес» открыл счет уже на 5-й минуте благодаря голу Максима Войтиховского. «Скала 1911» довольно быстро сравняла счет. Забитый мяч на счету Денис Гарькавенко.
Команды продолжили забивать после перерыва. На 71-й минуте Владимир Лукьянченко вывел вперед «Скалу 1911», но уже через 9 минут Тарас Пучковский восстановил паритет. А на 90-й минуте Пучковский оформил дубль и принес победу «Агробизнесу».
Товарищеский матч. 7 марта.
«Агробизнес» – «Скала 1911» – 3:2
Голы: Войтиховский 5, Пучковский 80, 90 – Гарькавенко 13, Лукьянченко 71.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды обменялись голами во втором тайме
Карло Николини считает, что «Наполи» может попытаться подписать украинца